La Maestranza recibe con una gran ovación a Juan Carlos I: Morante, Roca Rey y De Miranda le brindan su primer toro

La expectación era máxima a las puertas de la Plaza de Toros de la Maestranza. El rey emérito Juan Carlos I volvía al coso tras varios años sin asistir a una corrida de toros en Sevilla. Acompañado por su hija, la Infanta Elena, ocupó un puesto de honor en el palco del tendido 1, en el balcón de los maestrantes.

El Rey Juan Carlos I fue recibido con una gran ovación por parte de los asistentes a una cita que, en palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a Canal Sur, "es una de las corridas que más expectación va a generar esta temporada".

Así lo ha afirmado minutos antes de que comenzase la corrida, a la que también han asistido algunos de los consejeros de la Junta, como Antonio Sanz, Patricia del Pozo o Arturo Bernal.

Una vez dentro, el presidente de la Junta se ha ubicado en el callejón, donde ha estado acompañado además de por Sanz, por el guitarrista flamenco Vicente Amigo.

Brindis de Morante a Juan Carlos I

El regreso de Morante de la Puebla abre así el telón en el coso sevillano, donde ha estado acompañado por Roca Rey y David de Miranda. Sevilla lo esperaba impaciente desde que anunciara su retirada el pasado 12 de octubre y, prueba de ello, fue la inmensa expectación en las taquillas para ver al sevillano que agotaron las entradas de sus cuatro tardes: las tres primeras en una hora y el Corpus a los pocos días.

Morante brindó el primer toro de la tarde, Golfante -de la ganadería Garcigrande-, a Juan Carlos I, lo que ha provocado una nueva ovación entre el público que abarrotaba la plaza. También lo ha hecho Roca Rey con el primero de su lote -Custodiador-, lo que le ha valido también aplausos del tendido, donde se encontraban sus nietos, Frolián y Victoria Federica. David de Miranda, para completar la terna, ha brindado también su primer toro -Foráneo- al monarca, en su visita al coso maestrante.

Gran expectación

El rey había llegado en avión privado al Aeropuerto de Sevilla, donde voló desde Abu Dabi para asistir a la primera corrida de la temporada de abono en La Maestranza. El Domingo de Resurrección es una jornada taurina en Sevilla, que se inició al mediodía con el pregón de Rubén Amón en el cercano Teatro de La Maestranza, al que asistió la Infanta Elena.

Javier Vendrell Camacho

Posteriormente, fue al almorzar con su hija y sus nietos a Pineda. El emérito se hospeda en un hotel en el centro de Sevilla, muy cercano a la plaza de toros.

Noticias relacionadas

Juan Carlos I no es el único que no se ha querido perder la corrida. Multitud de autoridades, artistas, gente del fútbol, empresarios y aristócratas se han dado cita en el Paseo Colón. Entre ellos, Sergio Ramos, Juan del Val, Estrella Morente o Javier Conde, que han acudido al coso del Baratillo este Domingo de Resurrección.