¿Qué gafa comprar para ver el eclipse de sol y cómo pueden seguirlo las personas ciegas?

El eclipse total de sol del día 12 del próximo mes de agosto se verá en varios puntos de España. Pero aunque quedan más de cuatro meses especialistas en el tema aconsejan empezar a conformar el kit y tener presente consejos para poder seguirlo sin dañar la vista.

1. ¿Por qué tengo que usar gafas especiales para el eclipse?

Bajo ningún concepto se puede mirar directamente al sol sin la protección adecuada. La salud del ojo está en juego. "Si no utilizamos las gafas homologadas podemos dañar la retina. Por ejemplo, podríamos tener una retinopatía solar que nos pueda cegar. Si estás un segundo mirando al sol sin ellas será una ceguera momentánea; pero si estás mucho tiempo puede haber quemazones grandes" con daños irreversibles, explica el óptico Antonio Serrat.

Gafas homologadas para seguir con seguridad el eclipse de sol. / Pedro Mina

2. ¿En qué me tengo que fijar a la hora de comprar una gafa para el eclipse?

"Deben ser unas gafas homologadas. Hay un código ISO: 12312-2 que garantiza que puedes observar de forma segura. Esa misma protección la deben llevar los prismáticos y telescopios. No se pueden coger radiografías ni gafas de soldador al menos que estas últimas tengan la ISO antes mencionada", expone Francisco Novoa, de la Asociación Astronómica Rías Baixas.

Recuerda que estudios científicos realizados en Estados Unidos tras uno de los últimos eclipses totales "se multiplicaron por 100 las llamadas a oculistas por gente que estuvo con una protección indebida".

Matiza que "el uso de filtros homologados es necesario durante todo el rato del eclipse aunque sea parcial. Es recomendable no estar permanentemente. Desde el primer contacto del eclipse hasta el último son dos horas. Incluso con protección no se pueden estar dos horas constantemente mirándolo". Recalca: "Que nadie se juegue la vista por ver el eclipse un minuto sin protección".

En el caso de las zonas donde haya totalidad, "sí se pueden retirar las gafas cuando el sol está totalmente tapado. Incluso se oscurecerá el día de manera tenue".

3. ¿Hay alguna recomendación para elegir el lugar de observación?

"Ese día, cuando se produzca el eclipse, el sol ya va a estar bajo porque comienza a las siete y media de la tarde. Estará sobre unos 11 grados sobre el horizonte. Las zonas ideales para verlo serán aquellas que tengan el horizonte oeste libre. El sol estará en el poniente y, por lo tanto, tienen que procurar que no haya una montaña o un edificio hacia el oeste que tape el sol", aconseja Novoa. También indica que habría que evitar zonas que tienden a presentar nieblas en agosto.

Un grupo de personas utiliza los dispositivos LightSound durante un eclipse en Estados Unidos. / Efe

4.¿Podrán seguir el eclipse las personas invidentes?

Sí. El CSIC busca que las personas con discapacidad visual puedan experimentar el acontecimiento astronómico con actividades y herramientas adaptadas. Esta misma semana el Consejo Superior de Investigaciones Científicas anunciaba en su web eclipse-inclusivo.ice.csic.es la iniciativa 'Eclipse compartido'.

Prestarán dispositivos Lightsound, una herramienta que permitirá vivir la ocultación del sol a través del sonido. Mediante la tecnología, transformarán la intensidad de la luz en sonido. "A medida que la Luna cobre el Sol, el tono se atenúa, se vuelve más grave, reproduciendo auditivamente el proceso del eclipse". Este método ya lo probaron con éxito en eclipses en Chile, Argentina o Estados Unidos.

El fin es crear un mapa sonoro del paso del eclipse. Los dispositivos LightSound los prestarán de froma gratuita (hasta que se acaben las existencias) a los organizadores de eventos de eclipse. Las solicitudes hay que realizarlas antes del 31 de mayo y hay que rellenar un formulario disponible en la web del CSIC relativa al eclipse inclusivo.

El Consejo Superior también prevé ayudar en la celebración de actividades para centros escolares, incluso lanza un concurso pero solo para los de Cataluña.