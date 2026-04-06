Misión Artemis II, en directo: los astronautas se acercan al punto más cercano a la Luna

Testigos de un eclipse solar

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen hoy un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna.

La tripulación podrá observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.

La NASA explicó que durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.

En ese momento, la tripulación observará a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar destellos de luz provocados por meteoroides que impacten en la superficie lunar, partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluidos planetas.