Trump utiliza la misión Artemis 2 para lanzar un alegato político: "En EEUU tenemos muchas cosas de las que estar orgullosos últimamente"

Esta madrugada, los cuatro astronautas a bordo de la misión Artemis 2 han logrado hacer historia. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido oficialmente en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra. También han sido los primeros terrícolas en observar con sus propios ojos la cara oculta de la Luna y hasta un espectacular eclipse solar de casi una hora en pleno espacio. Después de completar estos hitos, la tripulación se conectó en directo con la sala de control terrestre para compartir sus impresiones del momento. En un cierto momento, Donald Trump también se unió a la llamada para felicitar a los astronautas y, sobre todo, para utilizar a la misión como un alegato político. "En Estados Unidos tenemos mucho de lo que estar orgullosos últimamente", afirmó el republicano.

La misión Artemis 2, aunque haya sido liderada por la NASA, no es un proyecto exclusivamente estadounidense. La nave que ha llevado a los astronautas alrededor de la Luna, por ejemplo, es en gran parte de producción Europea y con componentes elaborados en países como España. Para que la nave pueda seguir en su trayectoria, además, se han movilizado a decenas de instituciones de todo el mundo para que hagan de apoyo a la red de seguimiento. De hecho, tal y como destacan los mismos impulsores de este programa espacial, esta misión lleva la bandera de más de 50 países que a lo largo de los últimos años se han adherido al llamado "Acuerdo Artemis". Aún así, Trump ha afirmado que esta misión es el emblema del "orgullo de Estados Unidos". Y que demuestra que "Estados Unidos es insuperable en muchos sentidos" y que "no somos los segundos en nada".

En medio de este alegato patriótico, Trump también ha felicitado por su nombre y cargo a los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch. Y después, ha mencionado el nombre del canadiense Jeremy Hansen destacando la participación en esta misión de "un vecino" y después añadiendo en tono jocoso que "es un vecino que nos cae bien". "Agradezco vuestra valentía. Habéis emprendido un viaje que hacía más de 50 años que no veíamos. Habéis batido un récord. Estáis inspirando al mundo entero con vuestro viaje", ha añadido el republicano durante la conversación con los astronautas, en la que ha afirmado que "estamos ante un momento muy especial".

Futuras misiones Artemis

Durante su charla con los astronautas, Trump se ha atribuido el mérito de la misión Artemis y ha afirmado que, dado que el programa se puso en marcha durante su primer mandato, él siente que es "su bebé". Aunque desde su llegada a la Casa Blanca, ahora ya hace un año, el republicano ha impulsado una feroz campaña de recortes que ha afectado de forma directa a la NASA y al desarrollo de multitud de proyectos espaciales como, por ejemplo, las futuras expediciones a la Luna. Sobre esta cuestión Trump ha dicho que "después de este viaje veremos muchos más" y que el objetivo de Estados Unidos no es solo dejar su huella en la Luna sino "establecer una base permanente en la Luna y después ir a Marte". Pero a su vez, ha afirmado que "no sabe si lo conseguirán en el calendario previsto" dejando caer que no habrá más fondos para este tipo de iniciativas.