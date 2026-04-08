La Comunidad Valenciana le podrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza

Noah tendrá el profesor de apoyo que necesita, pero solo la mitad de horas de las que va a clase. Así lo han asegurado fuentes de la Conselleria de Educación tras la denuncia de su familia y de su abogada, Sandra Casas, que explicaba en Levante-EMV que un mes después de que la jueza ordenara como medida cautelar que el niño tuviera el apoyo de un PT en clase el menor seguía sin él.

Desde la conselleria afirman que la Dirección General con competencias en materia de inclusión educativa "solicitó, mediante nota interior de 12 de marzo de 2026, la habilitación de un puesto de trabajo a tiempo parcial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica en el CEIP Pascual Nàcher de Vila-real. El día 13 del mismo mes, la Dirección General de Personal Docente habilitó dicho puesto de trabajo en los términos solicitados por Inclusión Educativa. La habilitación de nuevos puestos vacantes está sometida al trámite de fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada de Hacienda, trámite que tiene una duración aproximada de diez días. Por este motivo, el puesto se cubrirá en la primera adjudicación que se celebre con posterioridad al período no lectivo de Pascua, prevista para el jueves 16 de abril de 2026, y la incorporación de la persona adjudicada se producirá el lunes 20 de abril de 2026".

Sin embargo, las mismas fuentes no aclaran por qué se habilita el puesto de trabajo a tiempo parcial y no a tiempo completo, tal y como solicita la jueza en el auto de medidas cautelares.

Obligaciones del funcionario y derechos de la ciudadanía

Quien sí sabe las horas que ha decidido autorizar la conselleria es la abogada de la familia y titular de Acción para la Justicia Social Sandra Casas, quien asegura que la conselleria ha autorizado el profesor de apoyo 11 horas en lugar de las 25 horas lectivas que tiene el niño. "Nos hemos enterado por el colegio, que ha sido quien ha recibido la información desde Inspección Educativa", explica Casas tras recalcar que la Dirección General "se niega a hablar con la familia".

"Los funcionarios deben recordar la ley de procedimiento administrativo que se estudiaron para la oposición y que recoge las obligaciones y derechos de los ciudadanos. Y entre ellos está el artículo 13, que es el derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones al acceso a la información pública", concluye Casas tras añadir que "al profesor de apoyo le faltan horas, por orden del juez, porque Noah lo necesita las 25 horas lectivas, no menos de la mitad".