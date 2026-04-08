Extremadura planta a Rego en la sectorial para el reparto de menores migrantes: "Se ha incumplido el reglamento"

La conferencia sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este miércoles, no ha podido celebrarse por falta de quórum tras el 'plantón' de las comunidades gobernadas por el PP. Entre ellas Extremadura, que no ha acudido a la cita porque según ha explicado la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, el cónclave se ha convocado "de manera arbitraria" y sin una reunión previa para decidir el orden del día.

El encuentro estaba previsto en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el objertivo de que las comunidades recibiesen información sobre las plazas para la acogida de menores migrantes de acuerdo al reparto establecido por la actualización del real decreto aprobado el año pasado. También se iba a tratar la presentación del Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia 2023 y 2024, así como el estado de implantación del modelo Barnahus en España y los próximos pasos a dar.

Conferencia previa

En un acto en Badajoz, García Espada ha explicado que Extremadura se ha sumado a la impugnación "no por los temas a tratar", sino porque la ministra Sira Rego "ha roto el reglamento una vez más y no lo ha cumplido". En este sentido, ha explicado que el orden del día de la conferencia sectorial se decide en una reunión previa que no se ha celebrado. "Cuando la ministra cumpla el reglamento y convoque tal y como marca el reglamento, Extremadura acudirá", ha afirmado.

La consejera Sara García Espada. / ASAMBLEAEX

García Espada ha asegurado que la suspensión de la conferencia se solicitó "hace días", sin que la ministra haya contestado. "No se puede convocar de manera arbitraria lo que considere, hay unas normas y hay que cumplirlas", ha aseñalado. Sobre la postura de Extremadura ante los temas a debatir en el cónclave, se ha limitado a decir que "cuando llegue el momento se tratará". "Extremadura es rigurosa, sale del ruido y de la confrontación, pero tiene que cumplirse el reglamento que convoque y una vez más no lo han hecho", ha zanjado.

Comportamiento "racista"

En declaraciones a medios, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que la mayoría de comunidades había confirmado su asistencia, pero que varias delegaciones se conectaron inicialmente "lideradas por la Comunidad de Madrid" para después abandonar la sesión, lo que ha impedido alcanzar el quórum necesario. Rego ha calificado la situación de "absolutamente lamentable" y ha acusado al PP de "racistas" y de "boicotear" políticas fundamentales para la protección de la infancia.

Rego ha sostenido que, pese a la cancelación del encuentro, la prórroga del Real Decreto sobre la capacidad ordinaria del sistema de acogida seguirá adelante, con la actualización de cifras, y será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

Uno de los ejes del debate era esta prórroga del mecanismo de distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades. En esta línea, Rego ha defendido que la reforma ha sido un "caso exitoso" y ha destacado la tramitación de unos 1.700 expedientes sin incidencias y una mejora en el equilibrio de los sistemas de acogida en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.

Actualización del decreto

Sobre el contenido de la actualización del decreto, la ministra ha explicado que mantiene el mismo procedimiento que cuando se aprobó en 2025, basado en indicadores para distribuir las plazas de acogida entre comunidades autónomas. La principal novedad será el ajuste en el número de plazas por territorio, con el objetivo de garantizar el equilibrio del sistema y evitar la saturación en determinadas zonas.

"Estamos ajustando, el procedimiento es exactamente el mismo, utilizamos una serie de indicadores para establecer el número de plazas que tiene que haber por comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que cambia ligeramente son las plazas en cada territorio. Pero, vamos, prácticamente es exactamente lo mismo", ha subrayado.

"Profunda indignación"

Sobre la postura de los consejeros del PP, la ministra ha expresado su "profunda indignación". Así, ha lamentado que el partido de Alberto Núñez Feijóo "se vaya al bloqueo procedimental simplemente porque son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo". "Y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas y de posicionamiento en contra de los derechos de la infancia de nuestro país", ha argumentado Rego.

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Finalmente, la ministra ha recalcado que tras este "bloqueo" las comunidades "se dan por informadas" y ha añadido que el Real Decreto va a seguir su curso durante un año más, que es lo estipulado en la reforma del artículo 35, aprobada el año pasado.