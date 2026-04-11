El origen de Cristobal Colón: un estudio genético vincula su linaje con la nobleza gallega y navarra

Galicia vuelve al centro del enigma de Colón. Durante siglos, el origen de Cristóbal Colón se ha movido entre archivos, intuiciones y patriotismos cruzados. Ahora, la discusión regresa con ropaje forense y con una novedad que, vista desde Galicia, obliga a leer con atención: un 'preprint' científico centrado en los descendientes del almirante enterrados en Gelves, en Sevilla, concluye que el linaje colombino comparte una arquitectura genética compatible con las casas nobiliarias de Sotomayor, en Galicia, y Zúñiga, en Navarra. No es una prueba directa sobre el ADN de Colón, ni una sentencia definitiva sobre su cuna, pero sí un movimiento de fondo en uno de los debates históricos más persistentes de Europa.

La investigación, titulada 'Archaeogenomic and bioinformatic analysis of the Columbus lineage: evidence from the Counts of Gelves', está en un repositorio científico desde el 4 de abril de 2026 (el pasado sábado) y aún no ha pasado revisión por pares. La firman, entre otros, Isabel Navarro-Vera, directora de genética forense de CITOGEN; el arqueólogo Andrés Bonilla; la antropóloga María Tirapu; la restauradora Mireya Albert y el profesor de la Complutense Juan Yravedra, junto a otros colaboradores. El equipo sostiene que la cripta de Santa María de Gracia, en Gelves, conserva la mayor concentración conocida de descendientes directos de Colón, y desde ese panteón familiar arma su hipótesis.

El estudio parte de una base material concreta. En la cripta se documentaron nada menos que 12 individuos, con restos mezclados en varias cajas, y de ellos siete fueron analizados genéticamente. La investigación cruza antropología física, datación por carbono 14, isótopos, escaneado 3D, huella química de los huesos y secuenciación masiva de ADN. Ese despliegue técnico no es accesorio: sirve para identificar a varios miembros de la saga de Gelves y, sobre todo, para reconstruir parentescos internos con mayor seguridad. Los autores dan por identificados, entre otros, a Jorge Alberto de Portugal, III conde de Gelves; a Álvaro Jacinto Colón de Portugal; y a Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, todos ellos en la línea de descendencia colombina.

Una de las imágenes que acompaña al estudio sin revisar por pares, en el que se despliegan las claves genéticas. / Fdv

La clave del artículo no está, sin embargo, en un nombre ilustre sino en un parentesco inesperado. El equipo detecta una señal genética compartida entre Jorge Alberto de Portugal, bisnieto o tataranieto en la línea colombina según la reconstrucción del trabajo, y María de Castro Girón de Portugal, enterrada allí como consorte del VI conde de Gelves. Ese vínculo, que no encajaba de forma evidente con la relación histórica conocida entre ambos, abrió la puerta a una reconstrucción genealógica de 16 generaciones. Y es ahí donde aparece el nombre que más interesa a Galicia: Pedro Álvarez de Sotomayor.

Según el paper, la convergencia entre las ramas familiares de ambos individuos solo se explica de manera consistente si se incorpora al árbol a la casa de Sotomayor y, en paralelo, a la de Zúñiga. Los autores identifican a Pedro Álvarez de Sotomayor como el "nodo" capaz de explicar la covarianza genética observada. Lo refuerzan con una maniobra de modelización que llaman "virtual knock-out": cuando eliminan a Sotomayor del árbol, la relación genética detectada desaparece. Dicho de un modo menos técnico: para los autores, esa rama gallega no es un adorno erudito del pedigree, sino el puente que sostiene la hipótesis biológica.

¿Dónde nació el navegante?

Conviene, con todo, medir bien el alcance del hallazgo. El propio trabajo reconoce que está razonando hacia atrás, desde descendientes documentados y desde inferencias de parentesco, no desde una secuenciación concluyente del propio Colón. En otras palabras: este estudio no resuelve por sí solo dónde nació el navegante, pero sí desplaza el foco del viejo choque entre relatos nacionales a un terreno más preciso, donde Galicia ya no aparece solo como una tradición localista o una conjetura literaria, sino como una posibilidad sostenida por una red de parentescos nobles y por una señal genética que el equipo considera robusta.

Retrato del Cristóbal Colón gallego, cedida por la Asociación. / Fdv

Ahí está, probablemente, la novedad más relevante para el lector gallego. Durante años, buena parte del debate popular se concentró en la identificación de Colón con Pedro Madruga, una teoría de gran potencia narrativa y enorme eco en Pontevedra. Este 'preprint', en cambio, no necesita afirmar que ambos fuesen la misma persona. Su tesis es más fría y acaso ¿más seria? Implica que el linaje del almirante encaja en una constelación familiar en la que la casa Sotomayor resulta decisiva. Es un giro importante, porque desplaza la discusión desde la biografía individual hacia la estructura de parentesco.

También el contexto ayuda a entender el momento. En 2023, se estrenó 'Os camiños de Colón', impulsado por Eduardo Esteban Meruéndano y la Asociación Cristóbal Colón Galego. Aquel reportaje dejaba un matiz significativo: la propia asociación gallega defendía que el rastro de Sotomayor no tenía por qué reducirse a Pedro Madruga y hablaba ya de buscar un ancestro de Colón con carga genética comparable. Sin embargo, casi al mismo tiempo, RTVE preparó otra producción sobre la investigación dirigida desde la Universidad de Granada por José Antonio Lorente, que descartaba entre otros el origen gallego y que sugería el judío sefardí.