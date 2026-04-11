Voces que cantan la fe: el Gaudium Fest 2026 convierte la música en un canto a la esperanza

"La fe no se puede esconder: se siente, y cuando se vive en comunidad, todo se vuelve más especial". Hace un año, Victoria enviudó y quedó al cargo de sus dos hijos pequeños. Desde entonces, ha encontrado en Dios —y en la música— un sostén en el que apoyarse cada día. Un credo que hizo visible ayer en el Gaudium Fest 2026, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, donde distintos grupos musicales —en su mayoría con repertorio religioso— se reunieron con un mismo propósito: traducir la alegría pascual en música, convivencia y oración compartida.

Cada vez son más las personas que se acercan a la fe a través de propuestas musicales de carácter religioso. "Si Dios no me sostiene, yo no podría estar aquí", asegura Victoria, que acudió al festival de la alegría junto a su hijo. Su marido era saxofonista, y la música se ha convertido para ella en la forma de "seguir cerca" de él. También en el modo de explicar a "los niños" que "papá ya no está aquí, está en el cielo". Su historia es una de las tantas que encontraron un refugio en grupos como AAIRA, Hakuna o Shemá —de temática cristiana que compartieron escenario ayer con propuestas como Los Salvapantallas o Gospel Shine Voice—. La música se convirtió en el hilo conductor de una experiencia compartida: "Orar a través de las canciones".

Gaudium Fest, en la Plaza de Santa Ana / Andrés Cruz

El sentimiento también llegó a los más pequeños. "Mi hijo acaba de llegar y lo primero que me ha dicho, al ver el escenario, es: mamá, si papá estuviera aquí, habría cantado hoy entre todos estos músicos. Yo le digo que su papá está hoy tocando arriba también, acompañando a esta banda que está aquí", relata Victoria, con emoción contenida. En la música cristiana, quienes la siguen aseguran haber encontrado algo más que melodías: un "propósito de vida". Eso es precisamente lo que llevó a Gabriela a acercarse a estos grupos. Tiene 18 años y, según explica, las canciones "transmiten literalmente lo que es la fe en Dios y su amor". A través de ellas ha conseguido mantener viva su fe, algo que además comparte con su grupo de amigos, convirtiendo las letras en un punto de encuentro y de conexión conjunta.

Un vehículo para acercarse a Dios

Entre los grupos participantes destaca Hakuna, un movimiento que desarrolla numerosas actividades en torno a la música y la fe. Con millones de visualizaciones en plataformas como YouTube y una creciente presencia entre el público joven, se ha convertido casi en un fenómeno de masas. Entre quienes los escuchan se encuentra María. "Me encanta la música que me lleva a Dios", afirma, y atribuye el auge de estas formaciones a una "sed de algo que quizá muchas personas aún no conocen, pero en la que pueden encontrar consuelo o alivio a través de la música, sin saberlo del todo". Esa "sequía" parece encontrar respuesta en estas composiciones y la tendencia, según cree, "no solo no va a decaer, sino que seguirá creciendo, si Dios quiere".

Detrás del crecimiento de Hakuna están también nombres propios como Víctor Manuel, de 28 años, uno de los cantantes del grupo. En su opinión, el auge exponencial de esta formación - que supera los 300.000 seguidores en Instagram - se explica por un mensaje central que, dice, conecta con muchas personas. "Cristo nos ama a pesar de todas las condiciones que podamos tener como personas: nuestras heridas, nuestros errores, nuestras flaquezas. El Señor nos ama sin distinción alguna", comparte.

El nombre Hakuna procede del suajili y representa una "negación de todo lo que quita la vida y aleja del verdadero amor". El grupo, que nació casi "sin querer", acabó encontrando en la música una "expresión del alma". Un mensaje que hoy es "más que necesario" para aliviar "el dolor de un mundo dividido".

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El obispo de Canarias, José Mazuelos, fue el encargado de inaugurar el Gaudium Fest, un acto que congregó a cientos de personas y que marca "el pistoletazo de salida" hacia la visita del papa León XIV al Archipiélago, prevista para los días 11 y 12 de junio. "Es un día grande para manifestar que Cristo ha resucitado, y eso significa que hay solución para todo el mundo", expresó Mazuelos, que dio la bienvenida al festival de la alegría, recibido entre aplausos y concebido como una celebración de la esperanza y el amor.