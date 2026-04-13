Muere Goyi Arévalo, madre y gran apoyo de Sara Carbonero

Goyi Arévalo, madre de la periodista Sara Carbonero, ha fallecido este lunes 13 de abril tras una larga enfermedad, según han publicado distintos medios citando la confirmación adelantada por la revista ¡Hola! tras una exclusiva de la periodista Lourdes Crespo. La noticia ha causado una gran conmoción en el entorno de la comunicadora, que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su familia y, en especial, con su madre. El sepelio está previsto en Corral de Almaguer, en Toledo, la localidad vinculada desde siempre a la familia Carbonero.

Aunque Goyi Arévalo nunca buscó protagonismo público, su nombre había cobrado presencia en los últimos años por su papel fundamental en la vida de Sara Carbonero. Los medios que siguen la actualidad del corazón coinciden en describirla como una mujer discreta, muy querida por su entorno y convertida en uno de los grandes apoyos de la periodista tanto en los momentos más felices como en las etapas más duras.

Goyi Arévalo, el gran apoyo de Sara Carbonero

Arévalo era también madre de Irene Carbonero y abuela muy presente en la vida familiar. En varias informaciones publicadas en los últimos meses se destacaba que había desempeñado un papel esencial en el cuidado de sus nietos y en la organización del núcleo familiar, especialmente cuando Sara Carbonero atravesó diferentes problemas de salud. Esa imagen de madre protectora y sostén silencioso ha sido una constante en las informaciones que han acompañado a la periodista en los últimos años.

De hecho, hace apenas unas semanas, Sara Carbonero le había dedicado un cariñoso mensaje público por su cumpleaños. En esa felicitación, la periodista mostraba el afecto que siente por su madre y dejaba ver la cercanía que existía entre ambas. Aquella publicación ha adquirido ahora un significado especialmente emotivo tras conocerse el fallecimiento de Goyi Arévalo.

La figura de Goyi había permanecido siempre en un segundo plano, lejos del foco mediático, pero muy presente en la historia personal de Sara Carbonero. Su muerte deja un vacío importante en una familia muy unida y especialmente vinculada a Corral de Almaguer, lugar de raíces, refugio y memoria para la periodista.