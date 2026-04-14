Arantxa Freire, nueva directora de Reporteros sin Fronteras España: "Voy a ser la abogada de la causa de los periodistas"

Tras 25 años dedicada a la comunicación y la cooperación, la coruñesa Arantxa Freire asume el cargo de directiva de la ONG Reporteros sin Fronteras en España con el objetivo de convertir la defensa del periodismo en un movimiento civil.

Acaba de ser nombrada directora de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España. ¿Qué supone este paso en su trayectoria?

Estoy muy contenta y muy orgullosa. Imagínate, 25 años dedicada al periodismo y las ONG. Así que qué mejor ONG con la que trabajar que Reporteros Sin Fronteras. Estoy emocionada. El nombramiento lo hemos anunciado hoy porque empecé ayer; fue mi primer día reunida con periodistas nicaragüenses en el exilio. Fue un día bastante intenso y emocionante que da sentido a mi trabajo, que es defender el periodismo y a los periodistas por todo el mundo. Significa la consagración de un sueño que he tenido toda mi vida, que es aunar mis dos pasiones: la cooperación internacional y el periodismo.

Su vocación viene de lejos. ¿Cómo nace esa chispa por la profesión?

Vengo de una familia coruñesa, los Freire Rodríguez Sabio, muy relacionados con el periodismo. Por parte de Rodríguez Sabio, mi bisabuelo fue administrador de El Pueblo Gallego, un medio que empezó en los años 20 en Vigo, y colaborador en la revista Nós. Por parte de Freire, mi abuelo Pepe Freire era un gran amante del periodismo y tenía grandes amigos directores de medios, como Ezequiel Pérez Montes o Bocelo. Recuerdo a mis abuelos escribiendo mucho en los periódicos. Desde pequeña sabía dónde tirar. Además, mi padre era abogado y yo quería hacer todo lo contrario para llevar un camino diferente, aunque ahora, como directora de Reporteros, voy a ser la abogada de la causa de los periodistas. Al final he vuelto al mismo lugar.

¿Qué diagnóstico hace de la situación actual de la libertad de prensa a nivel nacional?

España está en un lugar privilegiado en el índice de libertad de prensa, dentro de los primeros 25 lugares de más de 170 países. Pero la libertad de prensa es como el oxígeno: cuando falta es cuando te das cuenta de lo importante que es. En España el principal enemigo es la precariedad. Es algo que tenemos que trabajar juntos. A nivel global, estamos en el momento más peligroso de la historia para Reporteros Sin Fronteras, con más periodistas asesinados, perseguidos y acosados. Especial mención tiene Israel, donde Netanyahu es responsable del mayor número de asesinatos de periodistas —creo que van por 260—, y también nos preocupan los ataques a la libertad de prensa en Estados Unidos con Trump.

La libertad de prensa es como el oxígeno: cuando falta es cuando te das cuenta de lo importante que es

Ante este panorama de desinformación y fake news, ¿cuál debe ser el papel de la sección española de RSF?

España tiene una conexión con América Latina que debe ampliar. Somos el país que más periodistas latinoamericanos recibe y acoge en programas de refugio. Hay que devolver ese papel de acogida que tuvo América Latina para los exiliados españoles tras la Guerra Civil. Además, necesitamos crear un movimiento que defienda el derecho a la información veraz. La gente protesta por la vivienda o la salud, con razón, pero en la época de las fake news y con las plataformas en manos de tecnócratas a los que les importa poco la verdad, debemos unirnos. Mi objetivo es crear un movimiento de personas que se comprometan a financiar el cuarto poder en defensa de la democracia.

¿Considera que el marco regulatorio europeo es suficiente para frenar este ecosistema de desinformación?

Estamos en uno de los peores momentos de desinformación. Curiosamente, existen muchas voces que critican la regulación europea cuando es fundamental. España tiene el escaso mérito de ser de los pocos países que aún no ha adaptado el reglamento europeo de medios. Ese reglamento busca proteger la independencia editorial, las fuentes y garantizar la transparencia de la publicidad estatal y de las audiencias. Son cosas que benefician al periodismo y debemos adaptarnos al reglamento europeo de medios.

A pesar de todo, se muestra optimista sobre el futuro de la profesión.

Sí, soy muy optimista. Creo mucho en el periodismo y en su capacidad de acercar a las personas a la verdad. La pérdida de confianza social se debe a la precariedad, a los nuevos ecosistemas de redes sociales y a la polarización, donde cada uno escucha solo lo que quiere que sea verdad. Pero para consolidar la democracia necesitamos información veraz para votar bien y conocer la realidad. Es un derecho universal. También es fundamental distinguir lo que es periodismo de lo que es propaganda. En este momento de polarización, hay que saber diferenciar a los agitadores de los periodistas y tener herramientas para verificarlo.

¿Qué recuerdos guarda de sus inicios?

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Mi etapa en LA OPINIÓN A CORUÑA como redactora de sociedad y cultura fue de las más divertidas de mi vida. El periodismo local es el más importante para aprender a hacer buen periodismo. La Opinión me enseñó a ser un contrapoder útil para la ciudad, vigilando a los dirigentes. Recuerdo experiencias inolvidables entrevistando a personajes como Carlinhos Brown o Cristina García Rodero. Guardo esa etapa como un tesoro, aunque trabajase miles de horas al día.