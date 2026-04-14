Migrantes
La regularización arranca este jueves de forma telemática y el día 20 de abril de manera presencial
La ministra Elma Saiz ha lanzado un mensaje tranquilizador a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan"
EP
Los trámites para la regularización de personas migrantes en situación irregular arrancará este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial, según ha adelantado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la regularización extraordinaria, está previsto su publicación este miércoles, 15 de abril, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá un plazo de dos meses y medio que finalizará el 30 de junio.
Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha lanzado un mensaje tranquilizador a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan".
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de otras nuevas cuatro grúas para las terminales de contenedores
- Willy Villar, director deportivo del CB Gran Canaria, a un periodista que cubre al Baskonia: «Eres un cuñado de primer nivel»
- Un nuevo sistema de control de accesos permitirá al Puerto de Las Palmas gestionar autorizaciones de entrada de forma centralizada
- Binter lanza un Bintazo para volar a destinos nacionales e internacionales a partir de septiembre desde 21 euros
- La UD Las Palmas pierde a Miyashiro tres semanas
- El restaurante de este municipio de Gran Canaria que conquista por sus toques innovadores: una parada obligatoria para los amantes del cachopo
- Rescatan a una niña de 12 años tras caer de cuatro metros en un barranco de Veneguera