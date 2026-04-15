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TRISTE ADIÓS

Manuel, el menor atropellado en Triana, salva a ocho niños con su donación de órganos: el adiós de Anabel Pantoja

La despedida de Anabel Pantoja a Manuel en redes sociales conecta con la conmoción que ha relatado Fernando Pérez Ávila en Diario de Sevilla tras la muerte del menor atropellado en Triana, Sevilla.

Manuel Sánchez Donaire, el niño fallecido en Triana

Manuel Sánchez Donaire, el niño fallecido en Triana / REAL BETIS BALOMPIÉ

Mar Molina

La historia de Manuel, el menor atropellado en Triana, ha conmovido a Sevilla y ya supera el impacto estrictamente local. En las últimas horas, Anabel Pantoja se despide en Instagram con un mensaje que refleja la emoción colectiva que rodea el caso, tal y como recoge Diario de Sevilla Fernando Pérez Ávila. El foco no está solo en el dolor, sino en el legado del pequeño: la donación de órganos infantil, con la que, según su familia, se habría logrado que órganos donados salvaron a ocho niños.

El relato de Diario de Sevilla: dolor y generosidad

Tal y como recoge Fernando Pérez Ávila, Manuel resultó herido de extrema gravedad tras ser atropellado en Triana el viernes 10 de abril. La noticia dio paso después a un relato todavía más impactante: el de una familia que, en medio del dolor, decidió convertir la pérdida en esperanza para otros. El propio titular destacado por Diario de Sevilla resume esa dimensión del caso: “Manuel ha donado sus órganos y salvado a otros ocho niños”.

La despedida de Anabel Pantoja a Manuel

En ese contexto se entiende la repercusión del mensaje de Anabel Pantoja, que se ha despedido de Manuel públicamente a través de Instagram. Su gesto añade una dimensión social y mediática a una historia que ya había tocado la sensibilidad de Sevilla.

Otro angelito que no se merecía irse porque todavía tenía que seguir jugando y creciendo como cualquier niño. Hasta al irte fuiste generoso con las demás personas. Todo mi apoyo incondicional a la familia de Manuel”, escribió Pantoja en la publicación, acompañando sus palabras con el emoji de un halo y unas manos en señal de oración.

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Sevilla llora a Manuel y abraza su legado

La muerte de Manuel ha dejado una profunda conmoción en Triana y en Sevilla. Pero junto al dolor ha emergido también una idea poderosa: la de un niño cuyo nombre queda ligado para siempre a la vida de otros. Porque, al final, Sevilla no solo llora la pérdida de Manuel. También recuerda que, incluso en la tragedia, su historia ha dejado un legado de vida.

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