Manuel, el menor atropellado en Triana, salva a ocho niños con su donación de órganos: el adiós de Anabel Pantoja

La historia de Manuel, el menor atropellado en Triana, ha conmovido a Sevilla y ya supera el impacto estrictamente local. En las últimas horas, Anabel Pantoja se despide en Instagram con un mensaje que refleja la emoción colectiva que rodea el caso, tal y como recoge Diario de Sevilla Fernando Pérez Ávila. El foco no está solo en el dolor, sino en el legado del pequeño: la donación de órganos infantil, con la que, según su familia, se habría logrado que órganos donados salvaron a ocho niños.

El relato de Diario de Sevilla: dolor y generosidad

Tal y como recoge Fernando Pérez Ávila, Manuel resultó herido de extrema gravedad tras ser atropellado en Triana el viernes 10 de abril. La noticia dio paso después a un relato todavía más impactante: el de una familia que, en medio del dolor, decidió convertir la pérdida en esperanza para otros. El propio titular destacado por Diario de Sevilla resume esa dimensión del caso: “Manuel ha donado sus órganos y salvado a otros ocho niños”.

La despedida de Anabel Pantoja a Manuel

En ese contexto se entiende la repercusión del mensaje de Anabel Pantoja, que se ha despedido de Manuel públicamente a través de Instagram. Su gesto añade una dimensión social y mediática a una historia que ya había tocado la sensibilidad de Sevilla.

“Otro angelito que no se merecía irse porque todavía tenía que seguir jugando y creciendo como cualquier niño. Hasta al irte fuiste generoso con las demás personas. Todo mi apoyo incondicional a la familia de Manuel”, escribió Pantoja en la publicación, acompañando sus palabras con el emoji de un halo y unas manos en señal de oración.

Sevilla llora a Manuel y abraza su legado

La muerte de Manuel ha dejado una profunda conmoción en Triana y en Sevilla. Pero junto al dolor ha emergido también una idea poderosa: la de un niño cuyo nombre queda ligado para siempre a la vida de otros. Porque, al final, Sevilla no solo llora la pérdida de Manuel. También recuerda que, incluso en la tragedia, su historia ha dejado un legado de vida.