Qué es el outing en España: cuándo es legal o ilegal revelar datos de otra persona

El outing implica hacer pública la orientación sexual o la identidad de género de alguien sin su consentimiento. También otros datos como el estado de salud, por ejemplo. Aunque no exista un tipo penal llamado “outing en España”, difundir esa información puede vulnerar el derecho al honor e intimidad y encajar como intromisión según la Ley Orgánica 1/1982 intimidad, con posibles consecuencias en la vía civil.

La regla general: sin consentimiento, hay riesgo legal

La clave suele estar en el consentimiento. Si una persona no ha decidido revelar públicamente ese aspecto de su vida privada, difundirlo puede constituir una intromisión ilegítima. La Ley Orgánica 1/1982 protege precisamente frente a la divulgación de hechos privados que afecten a la reputación o a la esfera personal. Por eso, aunque el outing se produzca en redes sociales, en un grupo de mensajería o en un entorno profesional, la conducta puede acabar en los tribunales por la vía civil.

Protección de datos: una frontera especialmente sensible

La situación se complica todavía más cuando intervienen empresas, medios, centros educativos o administraciones. La normativa europea y española considera especialmente sensibles los datos relacionados con la vida sexual u orientación sexual, de modo que su tratamiento está sometido a una protección reforzada. En otras palabras: una organización no puede difundir esa información alegremente, aunque la conozca.

¿Y si lo hace un particular?

Aquí aparece un matiz importante. La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que las actividades “exclusivamente personales o domésticas” pueden quedar fuera del RGPD. Pero esa excepción se rompe cuando la información resulta accesible a un grupo indeterminado de personas, como puede ocurrir con publicaciones abiertas en redes. En ese punto, además de la posible vía de protección de datos, sigue existiendo el riesgo de vulnerar la intimidad de la persona afectada.

Cuándo podría ser legal

Solo en supuestos muy concretos. El escenario más claro es que exista consentimiento expreso. También pueden darse casos en los que la propia persona haya hecho esos datos manifiestamente públicos, aunque eso no elimina automáticamente todos los límites. La proyección pública o la fama tampoco convierten la vida íntima en terreno libre para terceros.

Del daño reputacional al ámbito laboral

El outing puede tener además consecuencias laborales o discriminatorias. La Ley 4/2023 obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con medidas y protocolos frente al acoso o la violencia LGTBI. Así que revelar sin permiso la orientación sexual de un compañero o empleado no solo puede ser una agresión personal: también puede abrir un conflicto interno y jurídico de mayor alcance.

En resumen, en España el outing solo se mueve en terreno seguro cuando hay consentimiento claro. Fuera de ahí, la frontera entre lo imprudente y lo ilícito es muy estrecha.