Investigación
Tercera detención por la muerte violenta de un hombre el sábado en Albacete
Una de estas personas está detenida como autora y las otras dos como colaboradoras
EFE
Albacete
La Policía Nacional ha detenido a una tercera persona en relación con la muerte violenta de un hombre en Hellín (Albacete) la noche del pasado sábado, según han dicho a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Albacete.
Una de estas personas está detenida como autora y las otras dos como colaboradoras, han precisado las fuentes.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 23:46 horas del sábado en la calle Cantarería de Hellín y la víctima es un hombre de unos 40 años, según la información que dio el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
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