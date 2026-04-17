El Foro Rural Sustentable arranca en Ourense en busca de soluciones reales para revitalizar el territorio

El Foro Rural Sustentable ha arrancado en O Castro de Caldelas (Ourense) con la mirada puesta en un objetivo ambicioso: pasar de la reflexión a la acción para dar respuesta a los principales desafíos del medio rural. Durante tres días, más de un centenar de agentes del cambio participan en este encuentro impulsado por la Fundación Galicia Sustentable con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera, Abanca y Gadis, en una cita que quiere identificar soluciones que ya están funcionando sobre el terreno y estudiar de qué manera pueden replicarse en otros territorios.

La idea que sobrevuela esta nueva edición es clara: el futuro del rural no se espera, se construye. Bajo esa premisa, O Castro de Caldelas se convierte desde este viernes en un espacio de trabajo en el que se cruzan conocimiento, experiencia y práctica para alumbrar propuestas concretas. La jornada inaugural estuvo centrada en sesiones de trabajo técnico en las que los participantes comenzaron a estructurar un primer documento de medidas, que servirá como base para el debate abierto del sábado y para priorizar líneas de acción.

El foro recoge además el reto lanzado en la pasada edición por el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, quien defendió la necesidad de partir de un análisis riguroso de la realidad: “El lema en mi vida profesional ha sido siempre el mismo: datos matan relatos. Porque los datos son fundamentales para entender las posibilidades reales que tenemos de transformación”, al tiempo que advertía también de los dos grandes condicionantes globales que afectan al territorio: “cambio climático y desigualdad”.

Activar herramientas que ya dan fruto

Uno de los rasgos distintivos del Foro Rural Sustentable es precisamente que sitúa en el centro a quienes ya están desarrollando proyectos en el territorio. Empresas, productores, iniciativas sociales y nuevas generaciones comparten experiencias para explicar el rural desde dentro, desde su complejidad cotidiana y sin simplificaciones. La intención, según destaca el director de la Fundación Galicia Sustentable, Marcos Pérez, es ir más allá del diagnóstico repetido y centrarse en aquello que ya está dando resultados:“Más allá de análisis en los que todos coincidimos, nuestra intención es activar aquellos elementos escalables y replicables de las personas e iniciativas que ya están transformando el medio rural”.

Ese enfoque práctico convive con una lectura más amplia del contexto territorial. En este arranque del foro el periodista Manuel Campo Vidal situó el debate en una dimensión de país y alertó de los riesgos de la actual fractura territorial. “El país se encuentra en un gran desequilibrio territorial que acarrea riesgos económicos, sociales y medioambientales”, afirmó, marcando así uno de los puntos de partida de las conversaciones que se desarrollarán a lo largo del fin de semana.

El programa del sábado profundizará en cuestiones estratégicas para el porvenir del rural, como el acceso a servicios básicos, la vivienda, el suelo, el relevo generacional, la estructura empresarial o el papel del sector primario en un contexto global cambiante. Todo ello bajo una premisa central: sin derechos efectivos no puede haber un verdadero proyecto de vida en el territorio. Desde esa óptica, el acceso a la sanidad, la educación, los cuidados o los servicios básicos no puede plantearse como una réplica del modelo urbano, sino desde fórmulas adaptadas a la dispersión poblacional y a la baja densidad.

Buena parte del debate pondrá el foco en dos de los principales cuellos de botella para el dinamismo rural: la dificultad real de habitar y la dificultad de producir. La falta de vivienda disponible y el acceso limitado a la tierra aparecen como obstáculos decisivos para cualquier estrategia de relevo generacional, emprendimiento o fijación de población. Sin resolver esas barreras, sostienen los organizadores, cualquier plan de revitalización pierde solidez.

Condicionantes de futuro

El foro abordará además otros factores estructurales que condicionan el futuro del medio rural. La tecnología será analizada no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta útil únicamente cuando da respuesta a problemas concretos. También se reflexionará sobre el relevo desde el diseño del propio sistema productivo, cuestionando hasta qué punto permite una transición viable y atractiva para las nuevas generaciones.

En paralelo, la actividad empresarial ocupará un lugar central en las mesas de trabajo. El objetivo, subraya la organización, no es simplemente alumbrar más iniciativas, sino consolidar empresas capaces de sostener empleo, aportar valor y competir con criterios profesionales. La rentabilidad, en este contexto, se presenta no como un elemento secundario, sino como una condición indispensable para garantizar continuidad, estabilidad y futuro en el rural.

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La jornada del sábado concluirá con grupos de trabajo destinados a transformar las reflexiones en propuestas concretas. La aspiración del foro es salir de O Castro de Caldelas con líneas de acción definidas y conectadas con la realidad de quienes ya están impulsando cambios sobre el terreno. Así lo ejemplifica la experiencia de la joven ganadera Lucía Casal, una de las voces que pone rostro a esa transformación desde dentro. “Emprender es difícil, hay que tener las ideas muy claras porque vas a sufrir. Cuesta más esperar los papeles que terminar un trabajo. Hay que caerse y levantarse 3 o 4 veces”, advirtió.