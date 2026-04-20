Los signos del zodiaco con mejor suerte esta semana, según Esperanza Gracia: Tauro, Leo y Libra lideran el ranking

La astrología vuelve a captar la atención de miles de personas que buscan pistas sobre lo que puede traerles el futuro inmediato. Como cada semana, Esperanza Gracia ha compartido su esperado ranking zodiacal, una clasificación en la que destaca cuáles serán los signos con mejores energías del momento.

En esta ocasión, las predicciones corresponden al periodo comprendido entre el 18 y el 24 de abril de 2026, una semana especialmente interesante por varios movimientos astrales relevantes. Entre ellos, destaca la entrada del Sol en Tauro y la influencia del Cuarto Creciente, factores que, según la astróloga, impulsarán la suerte y abrirán nuevas puertas para tres signos concretos.

Los grandes protagonistas de estos días serán Tauro, Leo y Libra, que ocupan los tres primeros puestos del ranking semanal. Amor, dinero, decisiones importantes, carisma y éxito personal aparecen entre las tendencias más favorables para ellos.

A continuación, repasamos qué les espera a cada uno.

Libra, tercer signo con más suerte esta semana

En el tercer puesto del ranking se sitúa Libra, signo de aire vinculado al equilibrio, la diplomacia y las relaciones personales. Según las previsiones astrales, esta semana será especialmente positiva para quienes hayan nacido bajo este signo.

La energía disponible favorecerá la consecución de metas y permitirá a Libra avanzar con firmeza en asuntos que llevaba tiempo intentando resolver. Será un momento ideal para marcar prioridades y centrar esfuerzos en aquello que realmente importa.

Además, uno de los grandes puntos fuertes de Libra durante estos días será su capacidad para tomar decisiones inteligentes sin generar tensiones alrededor. Su habilidad natural para mediar y mantener la armonía le ayudará tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Qué puede esperar Libra esta semana

Buen momento para cerrar acuerdos o iniciar proyectos.

Atracción hacia personas afines y relaciones enriquecedoras.

Mayor claridad mental para elegir el mejor camino.

Oportunidades relacionadas con deseos personales largamente esperados.

El carisma natural de Libra también jugará a su favor. Las conexiones sociales serán importantes, ya que pueden aparecer personas clave para el futuro inmediato del signo.

Leo ocupa el segundo puesto del ranking semanal

El segundo lugar es para Leo, uno de los signos más intensos y magnéticos del zodiaco. La razón principal de esta posición destacada está relacionada con la influencia del Cuarto Creciente en Leo, que incrementará notablemente su energía vital.

Para los nacidos bajo este signo, será una semana de impulso, protagonismo y acción. Todo aquello que parecía detenido o aplazado podrá reactivarse con fuerza. Si Leo tenía planes guardados en un cajón, este será el momento de recuperarlos.

La astrología apunta también a una fase muy favorable para destacar en el trabajo, asumir responsabilidades nuevas o lanzarse a desafíos que antes parecían complejos. La confianza personal crecerá y eso permitirá avanzar con seguridad.

Aspectos favorables para Leo

Energía alta y motivación renovada.

Semana ideal para retomar proyectos pausados.

Reconocimiento en el entorno laboral o social.

Mayor capacidad de liderazgo.

Optimismo y entusiasmo contagiosos.

Además, Esperanza Gracia señala dos fechas especialmente importantes para este signo: 23 y 24 de abril, considerados sus “días mágicos”. Serán jornadas especialmente recomendables para tomar decisiones relevantes, iniciar algo nuevo o apostar por cambios positivos.

Tauro lidera el ranking y será el signo más afortunado

El primer puesto del ranking semanal corresponde a Tauro, que vive una semana especialmente poderosa desde el punto de vista astral.

No resulta casualidad. El 20 de abril comienza la temporada Tauro, momento en el que el Sol entra en este signo de tierra. Cuando esto ocurre, los taurinos suelen notar un refuerzo de su identidad, confianza y capacidad para atraer oportunidades.

Pero no solo eso. A esta influencia se suma la presencia de Venus en Tauro hasta el día 24, un tránsito especialmente beneficioso porque Venus es el planeta asociado al amor, la belleza, el placer y la prosperidad.

Todo ello convierte a Tauro en el signo con mejor pronóstico semanal.

Qué le espera a Tauro esta semana

Posibilidades de crecimiento económico.

Mejoras sentimentales o nuevas ilusiones amorosas.

Mayor atractivo personal y capacidad de seducción.

Sensación de estabilidad y armonía interior.

Oportunidades para cumplir sueños pendientes.

Tauro también tendrá facilidad para rodearse de personas positivas, reconectar con vínculos valiosos y disfrutar más del presente. La recomendación principal para este signo será aprovechar cada oportunidad sin dudar demasiado.

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Además, el 18 de abril aparece señalado como su jornada más favorable.