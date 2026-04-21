Aviso en Europa por un surtido de potitos de bebé envenenados con raticidas: denuncian una "extorsión" de 2 millones de euros

La alarma por raticidas encontrados en comidas para bebés de la marca suizo-alemana Hipp se ha extendido de Austria a la República Checa, con dos envases manipulados en un supermercado, y a Eslovaquia, donde se investiga un lote sospechoso. Dos frascos contaminados en el potito (tarrito) 'Zanahoria con patatas' de Hipp fueron descubiertos en un supermercado TESCO de la ciudad de Brno, en el sureste de Chequia, después de que el supuesto autor del delito advirtiera del particular mediante un email, aseguraron fuentes de la fiscalía checa, reportó este lunes la emisora pública RadioZurnal.

Todos los paquetes potencialmente peligrosos han sido retirados de la venta y enviados para su análisis por expertos, informa este lunes el diario Pravda."El consumo de uno de estos tarritos podría poner en peligro la vida", señaló la compañía, que subrayó, no obstante, que la retirada de los productos se realiza "por precaución", para eliminar cualquier riesgo. Se trata de un "caso de extorsión y manipulación" en torno a comida para bebés, denuncia Hipp Austria en un mensaje publicado en su página de internet.

Les pedían 2 millones de euros

"La retirada actual de los tarritos de alimentación infantil de Hipp en los supermercados de la cadena Spar de Austria no se trata de un defecto del producto ni de un problema de calidad por nuestra parte", agrega la empresa."Los tarritos salieron de nuestra fábrica Hipp en perfecto estado. La retirada está relacionada con un acto delictivo que está siendo investigado por las autoridades", concluye.

Al menos dos tarritos manipulados con veneno contra ratas fueron colocados en un supermercado Spar en la ciudad de Eisenstadt, a unos 60 kilómetros al sur de Viena. Uno de esos frascos fue localizado tras una denuncia del comprador, mientras que el otro sigue en lugar desconocido.

Según las autoridades alemanas, los autores de la extorsión enviaron el 27 de marzo un correo electrónico a la casa matriz de Hipp en Alemania con un plazo hasta el 1 de abril para pagar dos millones de euros (2,34 millones de dólares) a cambio de no colocar los envases manipulados en Austria, Chequia y Eslovaquia.

El correo electrónico, sin embargo, no fue visto por Hipp hasta el pasado 16 de abril. Mientras, dos frascos contaminados de 'Zanahoria con patatas' de Hipp fueron descubiertos en un supermercado de la cadena Tesco en Brno, en el sureste de Chequia, después de que el supuesto autor del delito advirtiera mediante un email, aseguraron fuentes de la fiscalía checa, según la emisora pública RadioZurnal.

Todos los productos retirados

El grupo británico Tesco retiró todos los productos de la marca bávara como medida preventiva, señaló un portavoz. En la vecina Eslovaquia, la policía ha incautado alimentos infantiles sospechosos en una tienda de Dunajská Streda, en el sur del país, donde se suponía que se distribuiría un lote específico de productos.

Todos los envases potencialmente peligrosos han sido retirados de la venta y enviados para su análisis por expertos, informa este lunes el diario Pravda. La alerta se desató inicialmente el viernes pasado en Austria, después de que Spar anunciase que retiraba de forma preventiva todos los productos infantiles de Hipp de sus tiendas.

Al día siguiente, la policía austríaca informó de que unas pruebas de laboratorio realizadas a un tarro de cristal de comida infantil habían dado positivo por raticida. El frasco había sido reportado por un cliente sin que hubiese habido consumo alguno.

"Suponemos que al menos un segundo frasco sigue en circulación", declaró este lunes un portavoz de la policía, a la agencia de noticias austríaca APA. Los equipos austríacos estuvieron recorriendo el lunes hospitales, guarderías, colegios y otras instituciones para verificar que no tengan ni usen estos productos.

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Las autoridades instan a los consumidores a extremar las precauciones y explican que los envases de alimentos manipulados pueden identificarse por varias señales, como una pegatina blanca con un círculo rojo colocada en la parte inferior del vaso.