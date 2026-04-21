Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 21 de abril de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 21 de abril de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 16, 29, 40, 47 y las estrellas 4 y 3.
El código del Millón ha sido el BPK01644.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La lucha de Ángel Sánchez por la vida: el exjugador de la UD Las Palmas y 'Uni', en estado crítico
- Cita a ciegas con Quevedo en Las Canteras: ¿qué significan las ocho estrellas que 'brillarán' en el cielo?
- Ni Barcelona, ni Madrid: la ciudad menos saludable de España está en Canarias
- Quevedo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'El Baifo' en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria
- Las Palmas huele a Japón este mayo
- Un falso Quevedo desata la locura paseando por la zona de Las Canteras: tuvo que intervenir la policía
- ¿Hasta cuándo durará este calor y calima en Canarias?
- El TJSC tumba el plan que regula el futuro de Gran Canaria tras tres años en vigor