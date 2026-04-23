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Foto del año

La fotografía de una familia migrante separada por el ICE, de Carol Guzy, gana el World Press Photo 2026

La obra retrata el impacto de las políticas migratorias estadounidenses en la separación familiar

La foto de una familia migrante separada por ICE, de Carol Guzy, ganadora del World Press Photo

La foto de una familia migrante separada por ICE, de Carol Guzy, ganadora del World Press Photo

EFE

La Haya

La fundación World Press Photo ha premiado este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.

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