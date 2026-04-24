Canarias incorporará psicólogos en sus centros educativos a partir del próximo curso

Los centros educativos de Canarias contarán con psicólogos a partir del próximo curso académico 2026/2027. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha sentado las bases para la incorporación de este colectivo profesional a la comunidad educativa de las Islas, con el objetivo de prevenir la aparición de problemas de salud mental entre el alumnado. Se trata de una iniciativa «casi pionera» que surge a petición de las organizaciones sindicales, las asociaciones de madres, padres y alumnos (AMPAS) e incluso los propios centros escolares.

«Es una demanda muy solicitada por estos colectivos y nace, precisamente, para combatir ese incremento de trastornos que hemos observado en los últimos años y que también se ha reflejado en los centros escolares», cuenta el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera.

Canarias, entre las primeras regiones en dar el paso

La puesta en marcha de esta estrategia posiciona a Canarias como una de las pocas comunidades autónomas en implantar esta figura en colegios e institutos. «Son muy pocas las regiones que han incluido a estos profesionales», indica Baleares, por ejemplo, implantó esta figura en su sistema educativo hace dos años y ha logrado que más de la mitad de los escolares que recurrieron a estos servicios reportaran una mejora en su bienestar y en su adaptación escolar. «Hemos visto que ha tenido una muy buena acogida y ahora Canarias hará lo mismo», comenta.

El viceconsejero estima que entre 30 y 40 profesionales se incorporarán a esta nueva lista de empleo de la Consejería el próximo curso académico. «La bolsa podrá ser más amplia, pero nuestra previsión inicial es que 39 psicólogos puedan comenzar a trabajar ya el próximo curso académico», precisa. En este contexto, los candidatos que deseen optar al puesto deberán contar con el grado en Psicología, el máster en Psicología General Sanitaria y estar inscritos en alguno de los colegios profesionales de Canarias.

Principales funciones

La figura del psicólogo escolar es similar a la de otros trabajadores sociales de centros educativos. «Van a desempeñar una labor muy valiosa que se desarrollará en coordinación con otros profesionales del bienestar como los coordinadores o los orientadores». Sin embargo, su trabajo no coincidirá con el de estos perfiles, ya que tendrán unas funciones específicas.

Entre sus principales tareas destaca la detección precoz de patologías relacionadas con la salud mental como, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Además, se encargarán de desarrollar programas de salud y de mediar en conflictos. Y participarán de manera activa en los protocolos de acoso o ciberacoso escolar e intervendrán en casos activos con riesgo de desarrollar una conducta suicida. «También actuarán a petición de los centros educativos, cuando estos detecten problemas y sea necesaria la mediación, individual o grupal, del profesional», añade.

Prioridad a los institutos

Por otro lado, su ámbito de actuación no se ceñirá a un centro concreto. «Cada profesional contará con una zona de actuación prioritaria y dispondrá de un plan de trabajo anual con actuaciones concretas y preventivas», señala. Y aunque los servicios de estos profesionales estarán a disposición de toda la comunidad educativa, la Consejería ha decidido reforzar su presencia en los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). «Hemos decidido dar prioridad a los alumnos de entre 12 y 18 años, es decir, los institutos aunque eso no implica que, a petición de otros centros, intervengan con estudiantes de otras edades», apunta.

La explicación es sencilla. «Los estudios que tenemos nos indican que casi el 50% de los trastornos comienza a desarrollarse entorno a los 14 años y con esta iniciativa queremos que la escuela desarrolle un papel estratégico», cuenta. Además, el plan pretende mejorar la coordinación del sistema educativo con los servicios sanitarios y de bienestar social de las Islas. «Como pediatras, unidades de Salud Mental y servicios sociales», matiza.

Expectativas de mejoras

La incorporación de estos profesionales al sistema educativo supondrá una mejora en el rendimiento académico del alumnado y un apoyo para la comunidad educativa –docentes, estudiantes y familias–. «Se trata de profesionales que van a recibir una formación concreta sobre aspectos como el acoso o el suicidio y que, por lo tanto, van a poder brindar una atención especializada», indica.

La iniciativa se presenta como un elemento clave para la promoción de la salud mental dentro de las aulas. «Los psicólogos se encargarán de promover el bienestar y fomentar hábitos saludables entre el alumnado, así como de proporcionar un enfoque preventivo para que la comunidad educativa sea capaz de determinar factores de riesgo y establecer estrategias que eviten la aparición de dificultades o conflictos», cuenta.