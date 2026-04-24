El Insular-Materno implanta un innovador sistema de seguridad para la elaboración de medicamentos citostáticos

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha implantado un sistema pionero en la comunidad autónoma para reforzar la seguridad en la elaboración de medicamentos peligrosos. La tecnología combina lectores de código de barras y control gravimétrico, un método que permite verificar con precisión la preparación de tratamientos de alto riesgo, especialmente en pacientes oncológicos.

La medida forma parte del proyecto del Servicio Canario de la Salud para implantar un sistema de elaboración segura de este tipo de medicamentos. Su puesta en marcha supone un avance tanto en la protección de los pacientes que reciben estos tratamientos como en la seguridad del trabajo que realizan los profesionales sanitarios, al incorporar herramientas de control más precisas durante el proceso de preparación.

Qué es un medicamento peligroso

Se considera medicamento peligroso aquel que contiene principios activos con toxicidad inherente. El NIOSH, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, clasifica estos fármacos en tres grandes grupos: medicamentos antineoplásicos, también conocidos como citostáticos; medicamentos no antineoplásicos que cumplen criterios de carcinogenicidad o toxicidad grave a dosis bajas; y medicamentos que pueden suponer un riesgo reproductivo para hombres y mujeres que buscan concebir, así como para embarazadas o mujeres en periodo de lactancia.

Estos fármacos están considerados medicamentos de alto riesgo, ya que un error durante su utilización puede provocar daños graves o incluso mortales.

Más control en la preparación y administración

Por las características de estos medicamentos, la incorporación de mecanismos de seguridad resulta fundamental tanto para los pacientes como para el personal sanitario. El nuevo sistema introduce lectores de códigos de barras y control de pesada, o gravimetría, para comprobar que cada paciente recibe la dosis exacta prescrita.

Además, el programa genera etiquetas con códigos QR que permiten al personal de enfermería del Hospital de Día de Oncología verificar, antes de la administración, que el tratamiento preparado corresponde al paciente indicado.

La informatización del proceso también mejora las condiciones de trabajo del personal encargado de la elaboración de estos medicamentos y facilita la incorporación y el aprendizaje de nuevos profesionales.

Noticias relacionadas

Uno de los pocos centros de España con este sistema

Con esta implantación, el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil se sitúa entre los pocos centros en España que ya disponen de este sistema para la elaboración de medicamentos peligrosos. Además, es el único hospital público de Canarias que lo tiene implantado.