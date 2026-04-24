Page afirma que el exjefe de gabinete de Cospedal ha dejado por "mentirosa" a su jefa

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 24 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este viernes que el exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz Grande, "no ha dicho cualquier cosa" en el juicio del caso Kitchen sino que ha dejado por "mentirosa" a su jefa.

De este modo ha respondido García-Page al ser preguntado en Azuqueca de Henares (Guadalajara) por las contradicciones entre las declaraciones de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su exjefe de gabinete en el juicio del caso Kitchen respecto a las reuniones con el excomisario José Villarejo.

Ortiz Grande afirmó este jueves, en la décima jornada del juicio del caso Kitchen, que en su etapa de ministra de Defensa Cospedal mantuvo reuniones con el excomisario Villarejo en la sede del ministerio, mientras que la dirigente popular solo habló de encuentros en Génova 13 y alguna cafetería.

García-Page se ha mostrado convencido de que todos los españoles "tienen muy claro lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas", pero "si alguien tenía alguna duda", ha agregado, "es bastante elocuente el desmentido que ha hecho, ni más ni menos, que el mano derecha de Cospedal".

Ha apuntado que Ortiz Grande "no ha dicho cualquier cosa", sino que ha dejado por "mentirosa" a su jefa; "ha desmentido, en definitiva, la realidad".

Asimismo, ha señalado que "es una operación, la de intentar tapar la corrupción y de frenar las investigaciones policiales y judiciales, absolutamente lamentable, de una indecencia tremenda".

"De otras personas, a lo mejor podría hasta dudarlo, pero visto lo que vimos en Castilla-La Mancha, creo que no hay nadie que no se crea lo que su jefe de gabinete dice de su jefa. Al menos en Castilla-La Mancha, no hay duda de qué tipo de comportamiento se podía esperar", ha continuado García-Page.

Y ha concluido: "Todos los españoles tienen claro que es verde y con asas, lo que pasa es que lo tienen que ver así de claro también los jueces".

Preguntado por cómo está viviendo el debate entre PP y Vox sobre la prioridad nacional, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aseverado que Vox "lo único que ofrece a este país es generar odio".

"Vox quiere que en España se odie al otro, al que es diferente. Hoy puede hacerlo con los migrantes, pero mañana lo hará con los de una tierra o la contraria", ha continuado García-Page.

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De igual modo, ha opinado que lo que necesita España es "que nos queramos más, no que nos odiemos" y ha dicho que "no podemos ser mejores políticos a costa de ser peores personas".