HPS pone el foco en las alergias: prevención, diagnóstico y tratamiento eficaz

El servicio de Alergología de Hospital Perpetuo Socorro (HPS) ofrece un abordaje integral para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas, especialmente en épocas como la primavera, cuando los síntomas se intensifican. A través de un estudio personalizado, el equipo médico identifica el origen de la alergia y aplica terapias eficaces que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

El alergólogo José Ángel Cumplido Bonny explica las claves para entender y tratar la alergia primaveral.

Con la llegada de la primavera, ¿por qué aumentan tanto los casos de alergias?

En primavera las plantas polinizan, lo que aumenta de forma significativa la concentración de polen en el aire. En personas alérgicas, esto desencadena síntomas como rinitis, conjuntivitis o asma.

Estos síntomas pueden aparecer de forma muy brusca, pasando el paciente de estar bien a encontrarse muy limitado en cuestión de horas. En algunos casos también puede haber afectación cutánea, con picor, sequedad o eccema.

¿Cuáles son los síntomas más habituales?

Los más frecuentes son estornudos, congestión nasal, mucosidad, picor nasal y ocular, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos.

El asma es menos frecuente, pero más importante desde el punto de vista clínico, y puede manifestarse con tos, sensación de falta de aire, pitidos al respirar u opresión en el pecho.

¿Qué tipo de alergias son más frecuentes en esta época del año en Canarias?

En Canarias la alergia más frecuente en cualquier época del año es la alergia a los ácaros parásitos del polvo doméstico En la península predominan las alergias a gramíneas y olivo. Sin embargo, aquí, debido al clima subtropical, la polinización es menos explosiva y más constante durante todo el año.

Por eso, los síntomas suelen ser menos intensos que en otras zonas, aunque pueden aparecer picos en áreas de medianías o con mayor vegetación. Además, los vientos ayudan a dispersar rápidamente el polen.

Muchas personas confunden alergia con resfriado, ¿cómo podemos diferenciarlos?

No siempre es fácil diferenciarlos. La presencia de fiebre y malestar general orienta más hacia un proceso infeccioso. En cambio, la alergia suele repetirse cada año en la misma época, con síntomas similares y de aparición brusca, lo que orienta claramente hacia un origen alérgico.

¿Cómo influyen el clima y factores como el viento o la lluvia?

Los días lluviosos y húmedos reducen los niveles de polen en el aire, mientras que los días secos, soleados y ventosos los aumentan.

En Canarias, la calima tiene un papel importante. No contiene grandes cantidades de polen, pero sí partículas irritantes (polvo, sílice, microorganismos) que inflaman las vías respiratorias y potencian los síntomas alérgicos. Por eso, durante episodios de calima son frecuentes las crisis de rinitis y asma.

Un fenómeno interesante es el de las tormentas: el polen se fragmenta en partículas más pequeñas que pueden penetrar más profundamente en el pulmón y desencadenar crisis asmáticas.

¿Existen momentos del día en los que es mejor evitar salir?

Sí. En general, las concentraciones de polen son más altas al amanecer y al atardecer. Se recomienda evitar actividades al aire libre en esos momentos, especialmente en días de alta carga de polen. También es útil usar gafas de sol, evitar ir en moto o bicicleta, no abrir las ventanillas del coche y utilizar sistemas de aire acondicionado con filtro para el polen.

Consultar los niveles de polen en páginas especializadas puede ayudar a planificar la actividad diaria.

¿Cuándo debería una persona acudir a un alergólogo?

Cuando presenta síntomas como estornudos, congestión nasal o picor de ojos que se repiten cada año, especialmente en primavera.

Un diagnóstico preciso permite identificar la causa y establecer un tratamiento personalizado. Además, en algunos casos se puede indicar inmunoterapia (vacunas), que es el único tratamiento capaz de modificar la evolución de la enfermedad a medio - largo plazo.

¿Qué riesgos tiene dejar una alergia sin tratar?

Aunque la rinoconjuntivitis pueda parecer leve, afecta significativamente a la calidad de vida. Además, si no se trata adecuadamente, los síntomas pueden empeorar con los años. Es frecuente que pacientes que inicialmente solo presentan síntomas nasales acaben desarrollando asma con el tiempo.

¿Cómo se diagnostica una alergia?

El diagnóstico se basa en una buena historia clínica y en pruebas específicas. Las más habituales son las pruebas cutáneas en la piel, que permiten identificar a qué sustancias es alérgico el paciente. También pueden realizarse análisis de sangre. En algunos casos se estudia la función respiratoria mediante pruebas como la espirometría o técnicas más avanzadas.

¿Qué servicios ofrece el área de alergología en HPS?

El servicio de Alergología del HPS está formado por un equipo de especialistas que realizan un diagnóstico completo y preciso de las enfermedades alérgicas. Disponemos de pruebas cutáneas, estudios analíticos, pruebas de función respiratoria y técnicas de imagen, lo que nos permite ofrecer un tratamiento individualizado para cada paciente.

Para terminar, ¿qué mensaje daría a alguien que lleva tiempo sufriendo alergias y no ha acudido a un especialista?

Que no lo normalice. La alergia no es solo una molestia estacional: existen tratamientos eficaces que pueden mejorar mucho la calidad de vida e incluso modificar la evolución de la enfermedad.

Consultar con un especialista es el primer paso para controlarla adecuadamente.