El Día de la Madre en España: cuándo se celebra en 2026 y su curiosa historia

Siempre encontramos motivos para celebrar. Un cumpleaños, un día festivo, o la próxima celebración del Día de la Madre. Con la llegada del mes de mayo, es momento de ir pensando qué podemos regalar a las mamás para este día especial, aunque sobra decir que no es necesario marcar una fecha para tener un detalle. Esta fiesta tiene una ventaja: siempre cae domingo, por lo que organizar un plan o una buena comida familiar es mucho más sencillo.

El día de la madre, en España, siempre coincide con el primer domingo del mes de mayo, por ello, el día de la madre se celebrará el próximo 3 de mayo de 2026. Este año la festividad cuenta con una peculiaridad, y es que coincide con el puente del día del trabajador (1 de mayo) por lo que quienes quieran organizar una escapada o un fin de semana especial, tienen la oportunidad perfecta este 2026.

La isla de La Palma en la historia del día de la madre

El primer día de la madre en España data del 4 de octubre de 1926 en Madrid, aunque no fue una celebración oficial, sino un acto en el que se dieron flores a los niños para que se las entregasen a sus madres. Esta idea se fue extendiendo poco a poco por todo el país, y fue en 1936, en Canarias, donde se oficializa la festividad en el municipio de Breña Baja, en La Palma, instaurando la celebración el primer domingo de mayo.

Con la Guerra Civil, la fecha se cambió para que coincidiese con la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el 8 de diciembre, y no fue hasta 1965 que volvieron a celebrarlo el primer domingo de mayo para alinearse con otros países europeos y destacar el papel de la madre en la primavera, época asociada con la vida y la fertilidad.

El día de la madre a nivel internacional

A nivel mundial, la influencia predominante es la de Estados Unidos potenciada por Anna Jarvis en 1908. Jarvis conmemoró este día en honor a su madre fallecida, quien fue encargada de varios grupos de mujeres que actuaban como enfermeras en el frente de batalla durante la Guerra de Secesión de EEUU. Siete años después, el presidente Woodrow Wilson lo declaró fiesta nacional y se instauró el segundo domingo de mayo, fecha que permanece hoy en día.

Cada país tiene su propia fecha aunque de forma general, mayo es el mes predominante en casi todos. Países como EEUU, Chile, Perú, Bélgica, Malasia o Colombia lo celebran el segundo domingo del mencionado mes. Hay otros casos curiosos como Argentina, que festeja este día el tercer domingo de octubre, Tailandia que lo hace el 12 de agosto o Indonesia el 22 de diciembre.