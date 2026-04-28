La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por ocultar sus intereses empresariales
El investigador no comunicó que es copropietario de una biotecnológica creada para captar fondos para el desarrollo de nuevas terapias
Patricia Martín
La Academia de Ciencias de Estados Unidos ha retirado el estudio de Mariano Barbacid que tuvo tanto eco porque proponía un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones. La revista de la Academia, PNAS, ha comunicado que echa para atrás la investigación debido a "un conflicto de intereses relevante no revelado durante su envío", dado que ni Barbacid ni las dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, informaron de que son copropietarios de la biotecnológica Vega Oncotargets, una empresa creada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Fundación Cris contra el cáncer para captar fondos para el desarrollo de medicamentos y terapias.
La revista aclara que "la política editorial establece que los miembros de la Academia que tengan un interés contrapuesto, financiero o de otro tipo, que pudiera considerarse que influye significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva injusta para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, deben enviar su trabajo como una presentación directa".
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