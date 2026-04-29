Adiós a pelar papas: el producto de Mercadona que te salva la cena en segundos y es muy saludable

En un contexto donde la falta de tiempo marca la rutina diaria, Mercadona se ha consolidado como el aliado perfecto para quienes buscan mantener una alimentación saludable sin pasar horas entre fogones. El gigante valenciano revoluciona la cocina rápida con productos listos para consumir, como sus populares papas cocidas o sancochadas, millo dulce y pimientos asados; opciones versátiles, sin gluten y de alta calidad que permiten elaborar platos nutritivos en tiempo récord sin renunciar al sabor de 'toda la vida'.

"Papas sancochadas", una opción fácil que ahorra el tiempo de pelarlas y cocinarlas

Un producto de lo más versátil. Listas para incorporarlas en cualquier plato manteniendo el sabor original, las propiedades y la calidad, pero reduciendo considerablemente su tiempo de elaboración. Son una opción magnífica para recetas clásicas y saludables. Los consumidores la eligen como guarnición pero también para platos principales, ensaladas o guisos. Aquí podrás acceder a cinco recetas saludables con papas cocidas.

Verduras en conserva de Mercadona: papas cocidas / La Provincia

"Millo dulce y pimientos asados", las opciones de "toda la vida"

Estas son otras de las variantes que la cadena de Roig ofrece para facilitar la vida en la cocina. Son aliados con gran sabor preparados para incorporarse a cualquier plato. Estos productos estrella son un éxito para quienes disfrutan de una buena ensalada en su dieta.

Millo dulce y pimientos asados: ensaladas de escándalo / La Provincia

El principal beneficio de utilizar estos productos es la reducción de los tiempos cocinando pero sin perder los hábitos de vida saludable. Además, estas verduras en conserva mantienen el sabor, las propiedades y la calidad, siendo aptas para todo el mundo ya que son sin gluten. Además, el amplio catálogo de opciones convierten la dieta en variada y equilibrada.