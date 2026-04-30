Los nuevos centros privados de FP deberán cumplir con un número de ciclos, docentes y horas presenciales de prácticas

Los nuevos centros privados que impartan Formación Profesional (FP) deberán tener un número mínimo de ciclos en su oferta formativa, así como de docentes. Aunque ofrezcan enseñanza online, los centros tendrán que asegurar un número de horas lectivas presenciales, especialmente las que se llevan a cabo para realizar prácticas en talleres, laboratorios, clínicas o campos de agricultura. Así lo ha anunciado este jueves en Madrid, durante un desayuno organizado por Europa Press, la ministra de Educación y FP, Milagros Tolón. Los técnicos de su departamento ya están trabando en la redacción del real decreto que anunció el pasado febrero Pedro Sánchez para poner coto a los “chiringuitos académicos que se limitan a dar diplomas”. La tramitación del texto comenzará en julio, ha añadido la ministra, que no ha concretado qué número de ciclos, horas presenciales y docentes deberán tener los centros privados de FP de nueva creación.

La FP se puede cursar en centros públicos, concertados (que están subvencionados por las arcas públicas) y los puramente privados (sin concierto y donde el estudiante paga el 100% de sus estudios). La FP en estos últimos se ha disparado en una década. El alumnado matriculado ha aumentado en un 467% (de 39.941 a 226.661) desde el curso 2013-14 en toda España, según un análisis elaborado por CaixaBank Dualiza en colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. El informe constata que la modalidad online es la gran palanca del auge de la FP privada, donde cada curso puede rondar los 3.500 euros, una cantidad más elevada que la de los centros concertados (los públicos son gratuitos).

FP online

La matriculación en la FP online -que oficialmente tiene la misma validez académica y profesional que la modalidad presencial- se ha incrementado un 20% desde el curso 2017-2018. Sin embargo, el aumento es desigual si se compara la enseñanza pública y privada. La matriculación en la primera ha crecido apenas un 10% mientras que en la privada no concertada, el porcentaje es del 35%, según un reciente informe de la federación de Enseñanza de CCOO, que critica el déficit de la oferta pública virtual y “la suplantación de la modalidad presencial”

“No estamos en contra de la privada sino en contra de los chiringuitos que no ofrecen calidad académica al alumnado y tampoco le garantizan salidas laborales. Hay centros que imparten enseñanza en garajes o en otros locales nada acondicionados y otros que ofrecen ciclos online de la rama sanitaria sin una sola hora de prácticas en un laboratorio”, ha asegurado.

Ratios en colegios e institutos

La ministra también ha hablado de otra norma que ha elaborado su departamento y que ya está a las puertas del Congreso de los Diputados para su debate y ratificación. Se trata de la ley que reduce las ratios y las horas lectivas del profesorado. Cuando la ley entre en vigor, las clases de educación primaria tendrán 22 alumnos como máximo (frente a los 25 actuales). En ESO y bachillerato, el tope será de 25 (frente a los 30 actuales). Computará como dos plazas cada estudiante con necesidades educativas especiales, pero solo los que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial o trastornos severos, como autismo.

La norma -en esta ocasión solo afecta a los colegios público y no a los concertados- también decreta un máximo de 18 horas lectivas semanales en ESO y bachillerato y 23 en infantil, primaria y educación especial.

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Escuelas de 0-3 años

Ante las críticas de las escuelas de 0-3 años, que han reprochado al ministerio haber quedado excluidas de la norma, Tolón ha asegurado que su departamento también estudiará una nueva regulación aunque ha dejado claro que las comunidaes autónomas están capacitadas para reducir las ratios “desde ya mismo”. “Tienen competencias para hacerlo y si no lo hacen deben explicar los motivos”, ha concluido Tolón, que no ha querido explicar su posición ante el programa piloto de los Mossos d’Esquadra en escuelas e institutos. “No he leído la letra pequeña y prefiero no pronunciarme. Debe ser la Generalitat la que explique el plan”, ha concluido la ministra, que ha avanzado que el ministerio está trabajando en un “programa soberano de inteligencia artificial” para reducir la carga burocrática de los profesores en las escuelas.