Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 30 de abril de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 30 de abril de 2026, ha estado formada por los números 7, 8, 9, 13, 28 y 42. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0754026, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- Apuñalan en el cuello a un hombre a las puertas de un supermercado en Agaete
- Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
- Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
- Descubren un esqueleto enterrado en un solar en obras de Telde: la Policía Nacional ya investiga el hallazgo
- Hallazgo de un cadáver en un solar de Telde: 'Si no tuviésemos que reparar las tuberías del edificio nadie lo hubiese encontrado
- Las Palmas huele a Japón este mayo
- Paco Santana celebra su cumpleaños rodeado de un centenar de amigos en El Churrasco