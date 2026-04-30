La Unión Europea lo hace oficial: el cargador USB-C será obligatorio en portátiles

A partir del martes 28 de abril, los ordenadores portátiles vendidos en el marco de la Unión Europea deberán incorporar un puerto USB-C como interfaz de carga, sin importar la marca, el precio o el diseño. Tras un periodo de adaptación de más de tres años, los fabricantes han tenido que ajustarse a la normativa para resolver las complejidades técnicas derivadas de la carga de alta potencia.

¿Cuáles son las consecuencias de la nueva directiva?

La consecuencia directa del cambio se traduce en que muchos nuevos portátiles no vengan con un cargador incorporado. La norma no obliga a las marcas a eliminar de la caja el cargador pero si es cierto, que empresas como Apple, optan por venderlo por separado.

En la práctica, esto implica que los fabricantes deberán adaptar sus diseños para incorporar este tipo de conexión como estándar de carga, lo que afecta tanto a nuevos modelos como a futuras actualizaciones de producto.

Asimismo, la normativa tiene un impacto medioambiental directo, al reducir la generación de residuos electrónicos derivados de cargadores obsoletos o incompatibles.

¿Puedo utilizar el cargador de mi móvil para el portátil?

No, aunque el cargador del móvil sea un USB-C, y se pueda conectar a cualquier portátil nuevo, los fabricantes recomiendan utilizar el cargador específico del equipo para garantizar un rendimiento óptimo y seguro. Los cargadores móviles suelen ofrecer entre 20 y 30 vatios de potencia, una cifra muy insuficiente para alimentar un ordenador portátil.

Los cargadores de móvil no serán recomendables para cargar portátiles / LP

No obstante, los portátiles requieren como mínimo 65 vatios para cargarse correctamente, mientras que los modelos más potentes necesitan entre 90 y 100 vatios o incluso más. Por ello, en condiciones normales de uso, el cargador del móvil no garantiza la potencia necesaria para el funcionamiento del equipo.

¿Cuánto puede costar un cargador USB-C para portátil?

El precio varía en función de la potencia y la marca, ya que no todos los modelos ofrecen la misma capacidad de carga. El modelo más básico, de 65 vatios, oscila entre los 25 y los 40 euros en versiones de marca genérica.

Si se trata de cargadores más potentes, de 90 a 100 vatios, el precio aumenta y se sitúa entre los 40 y los 70 euros, especialmente si incluyen tecnologías como carga rápida o múltiples puertos.

Cargador de móvil bajo la bandera de la Unión Europea / Reuters / Francois Lenoir

Además, existen versiones más avanzadas que pueden superar esa cifra. En cualquier caso, se trata de un coste adicional que los usuarios deben tener en cuenta, ya que no siempre viene incluido con el dispositivo portátil.

En este nuevo escenario impulsado por la Unión Europea, la clave estará en la compatibilidad real de los cargadores y en la adaptación progresiva de fabricantes y consumidores a un sistema de carga unificado.