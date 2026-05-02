La huelga médica da un giro en Canarias: piden prohibir que los médicos públicos trabajen en la privada
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclama exclusividad profesional, jornada de 35 horas y cambios urgentes en el sistema de guardias
La huelga médica en Canarias suma un nuevo actor en el debate. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSP) ha entrado con fuerza en la discusión abierta por el conflicto sanitario y ha lanzado una propuesta que cambiaría de forma profunda el modelo actual: establecer la incompatibilidad absoluta entre la sanidad pública y la privada para los médicos que trabajen en el sistema público.
El colectivo ha difundido un análisis técnico sobre las carencias estructurales del sistema sanitario canario en el que sitúa la exclusividad profesional como una de las claves para mejorar la eficiencia, reducir la sobrecarga asistencial y garantizar una mejor atención a los pacientes.
Exclusividad total para los médicos públicos
La asociación sostiene que el ejercicio simultáneo en la sanidad pública y en la privada dificulta mantener el rendimiento físico, técnico e intelectual que exige la profesión médica. A su juicio, resulta “imposible” encadenar dos jornadas laborales diarias sin que ello afecte a la calidad asistencial.
Por ello, la ADSP defiende que la prohibición de compatibilizar ambos sectores no debe limitarse a determinados cargos, como ocurre en algunos casos con jefaturas de servicio, sino aplicarse a todos los facultativos del sistema público.
Desde la organización recuerdan además que la sanidad pública se financia con recursos de toda la ciudadanía y consideran legítimo exigir un modelo orientado a la máxima eficacia. En ese contexto, cuestionan el actual sistema de pluriempleo dentro del sector sanitario.
Jornada de 35 horas y salarios acordes
En el plano laboral, la asociación respalda otra de las reivindicaciones presentes en el debate sanitario: la jornada laboral de 35 horas semanales.
Según exponen, esta medida sería razonable siempre que vaya acompañada de una retribución justa, acorde con el alto nivel de formación, responsabilidad clínica y exigencia profesional de los médicos.
No obstante, la ADSP introduce un matiz relevante: considera que el facultativo debe ser tratado como un trabajador sanitario más, sin privilegios respecto a otras categorías profesionales del sistema público de salud.
Reforma de las guardias médicas
Uno de los puntos más contundentes del documento se centra en el funcionamiento actual de las urgencias y las guardias médicas. La asociación plantea una reforma estructural basada en tres ejes:
- Límite máximo de 17 horas por guardia, garantizando descanso posterior obligatorio.
- Carácter obligatorio de las guardias, para asegurar cobertura asistencial las 24 horas del día.
- Refuerzo real de plantillas, evitando que la falta de personal se resuelva únicamente con sobrecarga laboral.
Para la ADSP, el problema no se corrige eximiendo profesionales de hacer guardias, sino dimensionando correctamente los equipos en hospitales y centros de salud.
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