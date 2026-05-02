Así es la nueva moda de los enchufes modulares: el cambio que llega a los hogares españoles

Una nueva generación de sistemas modulares, que podría acabar con los enchufes tradicionales, gana protagonismo por su facilidad de instalación, su flexibilidad y la posibilidad de añadir puntos de conexión sin necesidad de obra previa, marcando un cambio en la forma de entender la red eléctrica doméstica.

¿Qué son los enchufes modulares?

Son sistemas eléctricos que permiten añadir, mover o ampliar puntos de corriente sin necesidad de realizar reformas en la vivienda. A diferencia de los enchufes empotrados tradicionales, estos modelos se instalan sobre la superficie de paredes, techos o incluso muebles, mediante adhesivos de alta resistencia o pequeños anclajes.

Este sistema permite adaptar la distribución eléctrica a las necesidades de cada hogar sin necesidad de picar paredes ni realizar obras complejas, lo que reduce tiempos, costes y molestias.

¿Qué ventajas presentan frente a los enchufes tradicionales?

Los puntos de conexión pueden reubicarse o ampliarse fácilmente en función del uso de cada estancia, por lo que ofrecen mayor flexibilidad que los sistemas empotrados.

Además, incorporan mejoras en materia de protección, como sistemas de seguridad infantil, control de sobrecargas o la integración de funciones inteligentes en algunos modelos, lo que los convierte en una alternativa cada vez más completa.

Este tipo de sistemas están empezando a ganar presencia en viviendas nuevas, oficinas y espacios de trabajo, donde la necesidad de adaptar la instalación eléctrica a cambios constantes es cada vez mayor. Su crecimiento refleja una tendencia clara hacia hogares más flexibles, conectados y adaptados a la tecnología actual.

Aunque los enchufes tradicionales siguen siendo la base de la instalación eléctrica en la mayoría de viviendas, los sistemas modulares se consolidan como una alternativa en expansión. Su capacidad para adaptarse sin obras y evolucionar con el uso del hogar apunta a un cambio progresivo en la forma de entender la electricidad doméstica en España.