El mensaje de Esperanza Gracia a los signos para la semana de mayo: “Hacer limpieza emocional”

La primera semana completa de mayo llega marcada por una energía de renovación interior. Según las predicciones de Esperanza Gracia, la Luna menguante impulsa un proceso de depuración emocional que invita a cerrar etapas, desprenderse de cargas innecesarias y dejar atrás vínculos o situaciones que ya no aportan bienestar.

A este movimiento lunar se suma la entrada de Mercurio en Tauro, una posición astral asociada con la calma mental, las decisiones prácticas y una comunicación más estable. Durante estos días será más fácil reflexionar antes de hablar, ordenar prioridades y avanzar con pasos firmes.

El color recomendado para atraer la buena suerte esta semana es el rojo, símbolo de energía, valentía y determinación. Puede ser un buen momento para tomar la iniciativa en asuntos sentimentales, laborales o personales.

En cuanto al ranking zodiacal, algunos signos vivirán jornadas especialmente positivas, mientras que otros deberán armarse de paciencia y aprovechar el periodo para reorganizarse por dentro.

Aries, fuerza para conquistar metas

Aries ocupa el segundo lugar gracias al impulso de Marte en su signo. Tendrá energía extra para tomar decisiones importantes, defender intereses propios y avanzar sin titubeos. También se abre una etapa favorable en el terreno sentimental, donde mostrará más iniciativa y pasión. Números de la suerte: 9 y 8. Afinidad: Escorpio y Sagitario.

Géminis, el gran favorecido del zodiaco

Géminis encabeza el ranking semanal como el signo más afortunado. La influencia de Venus y Urano potencia su magnetismo personal y favorece encuentros inesperados, oportunidades laborales y cambios positivos. Será una semana ideal para decir sí a propuestas nuevas, iniciar proyectos y abrirse a experiencias distintas. En el amor, aumenta su capacidad de seducción. Números de la suerte: 4 y 6. Afinidad: Tauro y Cáncer.

Leo, seguridad y victorias

Leo se sitúa entre los más favorecidos. La semana trae confianza, valentía y capacidad para destacar. Es un buen momento para asumir retos, negociar o recuperar el vínculo con alguien importante. Cuando actúe desde la seguridad personal, los resultados serán especialmente positivos. Números de la suerte: 0 y 5. Afinidad: Aries y Escorpio.

Piscis, intuición y mejoras económicas

Piscis contará con una intuición muy afinada. Podrá detectar oportunidades antes que otros y aprovecharlas, especialmente en asuntos relacionados con dinero, trabajo o inversiones. Es una etapa útil para reorganizar recursos y mejorar ingresos.Números de la suerte: 2 y 3. Afinidad: Virgo y Libra.

Libra, perseverancia recompensada

Libra mantiene una energía positiva basada en la constancia. Aunque los objetivos no sean sencillos, tendrá capacidad para alcanzarlos. Venus potencia su encanto personal y facilita reconciliaciones. También podrían darse giros inesperados que resulten beneficiosos. Números de la suerte: 5 y 9. Afinidad: Géminis y Tauro.

Signos en zona intermedia

Escorpio, sanación emocional

Escorpio puede sentirse más sensible de lo habitual, pero la semana también trae oportunidades para cerrar heridas y recuperar ilusión. La influencia lunar ayuda a mirar el futuro con más serenidad y esperanza.Números de la suerte: 0 y 7. Afinidad: Libra y Leo.

Tauro, crecimiento y estabilidad

Tauro atraviesa un momento sólido. Con el Sol y Mercurio en su signo, aumentan la claridad mental, la estabilidad y la capacidad de construir algo duradero. Todo lo que comience ahora podría consolidarse con el tiempo. Números de la suerte: 2 y 3. Afinidad: Libra y Escorpio.

Capricornio, recompensa tras el esfuerzo

Capricornio empieza a recuperar la confianza después de una etapa exigente. El esfuerzo realizado en meses anteriores puede empezar a dar frutos. Los días 5, 6 y 7 aparecen como especialmente favorables para noticias positivas o decisiones importantes. Números de la suerte: 4 y 8. Afinidad: Aries y Capricornio.

Signos con más desafíos esta semana

Cáncer, tiempo de pausa interior

La Luna menguante puede bajar la energía de Cáncer y hacer aflorar dudas internas. No es momento de forzar situaciones, sino de descansar, reflexionar y cerrar ciclos. A medio plazo llegarán oportunidades mejores, especialmente con el apoyo protector de Júpiter. Números de la suerte: 1 y 6. Afinidad: Géminis y Piscis.

Sagitario, paciencia y recompensa futura

Sagitario puede sentir que ha dado mucho a los demás sin recibir lo mismo. Sin embargo, la energía de Marte le permitirá mantenerse fuerte y seguir avanzando.Una sorpresa agradable podría aparecer entre los días 3 y 4. Números de la suerte: 0 y 8. Afinidad: Piscis y Acuario.

Virgo, confiar en uno mismo

Virgo se enfrenta a críticas o cuestionamientos externos, aunque internamente sabe que va en la dirección correcta. Mercurio favorece la mente analítica y la capacidad de convencer. La clave será reducir la autoexigencia y escuchar más la intuición. Números de la suerte: 3 y 9. Afinidad: Libra y Sagitario.

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Acuario, el signo menos favorecido de la semana

Acuario cierra el ranking semanal. Puede notar cansancio emocional o cierta sensación de bloqueo. La recomendación es parar, no resistirse a los cambios y preparar el terreno para una etapa mejor. Eso sí, surgirán ideas originales con impacto positivo en el trabajo y la economía. Números de la suerte: 1 y 7. Afinidad: Virgo y Piscis.