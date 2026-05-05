España acogerá al crucero del hantavirus en Canarias a petición de la OMS

El brote de hantavirus a bordo del crucero 'MV Hondius', de la compañía holandesa Oceanwide Expeditions, y que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Canarias, mantiene en tensión tanto a los cruceristas como a las autoridades sanitarias de los países implicados, entre ellos España, dado que a bordo hay 14 españoles (cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana), y que el destino final era un puerto canario. Tras horas de incertidumbre sobre el destino final del barco, el Ministerio de Sanidad ha informado a última hora de este martes de que España acogerá en Canarias al crucero a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según el Ministerio de Sanidad. La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad.

En este momento, dicha embarcación se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, informa Sanidad. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) "está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde". El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días.

El puerto en el concreto aún no ha sido definido, dice Sanidad. Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, "y contará con todas las garantías de seguridad necesarias". Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, "evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario".

Ciudadanos españoles

El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por OMS y el ECDC. Además, informará puntualmente sobre su implementación, señala el Ministerio. La OMS ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. "Las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles", apunta el departamento que dirige Mónica García.

En virtud de esta misma lógica, y como parte del operativo, el Gobierno también ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado en el día de hoy.

Siete pasajeros

Las alarmas saltaron cuando el buque se encontraba frente a Cabo Verde. El virus ha afectado por ahora a siete pasajeros: tres de ellos han muerto (dos a bordo y uno en Johannesburgo), uno está grave hospitalizado en la capital sudafricana y otros tres (dos con síntomas y uno contacto estrecho), iban a ser evacuados a Países Bajos. La naviera ha confirmado que no se ha identificado nuevos individuos con síntomas a bordo del barco.

Este martes, un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado llevando a cabo una evaluación para determinar las acciones a seguir. De momento, la organización ha anunciado la evacuación vía Cabo Verde a Países Bajos de los dos pasajeros con síntomas y el contacto.

"Nuestro plan es dirigirnos a las Islas Canarias, ya sea a Gran Canaria o a Tenerife", señala la naviera en un comunicado

La naviera, por su parte, en su página web informa de que "una vez que estas tres personas hayan sido trasladadas de forma segura desde el buque y se encuentren en tránsito hacia los Países Bajos, el MV Hondius comenzará su reposicionamiento. Nuestro plan es dirigirnos a las Islas Canarias, ya sea a Gran Canaria o a Tenerife, lo que supondrá tres días de navegación. Se están manteniendo conversaciones con las autoridades pertinentes".

Recorrido del crucero 'MV Hondius'. / /

Respecto a la evacuación, según la representante de la OMS en Cabo Verde, Ann Lindstrand, una ambulancia llevará a las tres personas desde el puerto de Praia hasta un aeropuerto cercano, desde donde serán evacuadas en avión. Se trata de dos pacientes con síntomas de hantavirus y una persona que estuvo en "estrecho contacto" con ellos. Aunque la situación "cambia de una hora para otra", Lindstrand ha apuntado que, en cuanto se haya llevado a cabo esa "complicada expedición, (...) el barco podrá partir en algún momento de la madrugada".

Los pasajeros están confinados en sus camarotes para limitar la propagación del hantavirus, que se transmite a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que secretan el virus por la saliva, orina y los excrementos.

La naviera afirma que de momento no se han detectado más casos sintomáticos a bordo del crucero

La gestión de la crisis ha estado marcada por la incertidumbre y una cierta tensión entre la OMS y el Ministerio de Sanidad, reticente a que el barco hiciera escala en Canarias. Esta mañana, Sanidad comunicaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que previamente había señalado que España aceptaba recibir al crucero en Canarias, que no había tomado una decisión al respecto.

Sanidad había planteado que los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (tres personas en total) fueran evacuados a Cabo Verde. Finalmente, el crucero llegará a Canarias.

Evaluar los riesgos

En todo caso, según decía el Ministerio de Sanidad esta mañana, aun cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias. "El riesgo para la población española se considera muy bajo".

La OMS busca a los más de 80 pasajeros a bordo del avión en el que fue trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo una crucerista contagiada

Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque -incluyendo pasajeros y tripulación-, aunque la naviera la cifraba en 149, de 23 nacionalidades diferentes. El grupo más numeroso son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

Los siete afectados

La OMS ha detallado de que los siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos. Los dos confirmados son el ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada ese mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció, después de que su marido, también neerlandés, muriera a bordo del barco el 11 de abril. La otra fallecida a bordo es una mujer alemana. Dos miembros de la tripulación -británico y neerlandés- presentan "síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave" y "requieren atención médica urgente", según la naviera.

La OMS está realizando gestiones para localizar a los más de 80 pasajeros a bordo del avión en el que fue trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo la crucerista neerlandesa que posteriormente falleció en el hospital. Esta mujer, de 69 años, cuyo marido, de 70, murió a bordo del barco, fue desembarcada en Santa Elena el 24 de abril “con síntomas gastrointestinales” para embarcar al día siguiente rumbo a Johannesburgo, en Sudáfrica, indica la OMS.

Falleció el 26 de abril, y su infección por hantavirus pudo confirmarse el lunes. “Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros” del avión que cubría esa ruta, añadió la organización en un comunicado. Se trata de un vuelo operado por la compañía sudafricana Airlink el 25 de abril, con 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo.

Infectados fuera del barco

La directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha señalado que se está trabajando con la hipótesis de que el primer paciente se infectó fuera del barco, teniendo en cuenta que el periodo de incubación oscila entre una y seis semanas. En concreto, ha señalado que pudo contraer el virus "realizando alguna actividad". "Se trataba de un barco de expedición, y muchas de las personas a bordo practicaban la observación de aves. Realizaban muchas actividades relacionadas con la fauna silvestre. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco y luego se incorporaron al crucero", ha señalado.

Contagio entre humanos es "raro"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha abogado por dar una "salida razonable" a la crisis del crucero afectado por hantavirus, que pasaría por solo evacuar a los enfermos o sintomáticos, sin necesidad de una cuarentena del resto del pasaje en puerto. En todo caso, Simón ha descartado que, si llega el barco a un puerto, se tenga que hacer una cuarentena larga como ocurría con el coronavirus: "No podemos tener encerradas a 147 personas en un barco", ha dicho.

Simón ha explicado que el contagio entre personas es "muy raro", pero no se puede descartar la posibilidad. "Si es un contacto muy estrecho y cercano, y más con un caso confirmado, seguramente pueda pasar", ha especificado, pero ha remarcado que "no es lo habitual".

El director del CCAES ha opinado que la alerta por el hantavirus es "mucho menor que la sensación que da por la intensa actividad de los medios", los cuales están dando, ha dicho, "más bombo de lo que toca". Y ha pedido "calmar las aguas".

No entrar en pánico

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves. Presenta un riesgo bajo de propagación, según Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. En la misma línea se pronunciaba este lunes, en una entrevista con EL PERIÓDICO, Fernando Esperón, profesor titular de Veterinaria de la Universidad Europea.

"Se trata de un virus que lleva mucho tiempo en la población, no es nada nuevo", indicaba Esperón. Es una zoonosis –enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos– poco frecuente. Circula de forma habitual en ratones (y topillos y animales similares; son su reservorio natural) y puede infectar a los humanos cuando se inhalan partículas (usualmente polvo) contaminadas con sus orinas o heces, añadía el epidemiólogo Salvador Peiró.

El profesor Esperón rebaja la tensión sobre las consecuencias del hantavirus en población general. "El riesgo de salto de roedores a humanos es bajísimo y la probabilidad de contagio entre humanos es casi nula. No hay que entrar en pánico en absoluto. Es un virus que se contagia poco y mata poco. Epidemiológicamente, este caso no implica nada más que una notificación y es muy esporádico. Mira la cantidad de roedores que hay y, sin embargo, los pocos casos que se oyen de este virus en humanos. Si yo mismo hubiera estado en ese crucero, con los conocimientos que tengo, no tendría miedo ninguno", señala.