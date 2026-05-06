"El ahorro a largo plazo es clave para afrontar los retos demográficos futuros"

José Manuel Corral, CEO de Mapfre Vida, coincidiendo con su visita a la Dirección Regional de Mapfre en Canarias, ha analizado la importancia del ahorro, la planificación financiera y el papel del sector asegurador en un contexto económico y demográfico complejo. En esta región Mapfre presta servicio a más de 365.000 clientes y alcanza una cuota de mercado del 16,6%.

España, y Canarias en particular, se enfrentan a un profundo reto demográfico: el aumento sostenido de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad están invirtiendo la pirámide poblacional. Esta realidad implica una mayor presión sobre el sistema público de pensiones y evidencia la necesidad de buscar soluciones complementarias que garanticen el bienestar económico futuro de los ciudadanos.

En este contexto, José Manuel Corral subraya la importancia de fomentar una cultura del ahorro, especialmente orientada a la jubilación. “Es fundamental que complementemos las pensiones públicas con el ahorro privado. Y, para que ese ahorro sea eficaz, hay que empezar tan pronto como sea posible, preferentemente al inicio de la vida laboral”, afirma Corral. “Ahorrar con tiempo es la mejor forma de ganar tranquilidad y seguridad en el futuro”.

Planificación financiera con asesoramiento

El CEO de Mapfre Vida destaca que planificar las finanzas personales no debe hacerse de forma improvisada. “Cada persona tiene unas circunstancias vitales, unos objetivos y una tolerancia al riesgo diferentes. Por eso, no existen soluciones universales”, explica. “Contar con el apoyo de profesionales cualificados que generen confianza marca la diferencia a la hora de construir una estrategia financiera sólida y adaptada a cada situación”.

En este sentido, Corral pone en valor el papel del sector asegurador como aliado clave para el ahorro a largo plazo. “Las aseguradoras somos compañías sólidas y solventes, con una amplia experiencia en la gestión del riesgo. Esto nos convierte en compañeros de viaje muy adecuados, especialmente en momentos de incertidumbre y volatilidad como los actuales”.

Las aseguradoras son un refugio de estabilidad si hay incertidumbre económica José Manuel Corral — CEO de Mapfre Vida

Además de los planes de pensiones, el instrumento de ahorro más conocido para la jubilación, el directivo recuerda que existen otras alternativas como los seguros de ahorro o los fondos de inversión. “En Mapfre contamos con soluciones diversificadas y flexibles, pensadas para distintos perfiles y momentos de vida, que permiten ahorrar con bajo riesgo y una visión de largo plazo”, apunta.

Presencia y compromiso en Canarias

Mapfre mantiene una presencia consolidada en Canarias, donde acompaña a particulares, autónomos y empresas en la toma de decisiones relacionadas con el ahorro, la inversión y la protección, siempre desde un enfoque personalizado. Esta labor se apoya en una organización que en el archipiélago cuenta con más de 400 empleados y una red de 127 oficinas distribuidas por todas las islas, lo que permite ofrecer un asesoramiento cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente.

“Son miles los clientes en Canarias que ya confían en Mapfre para planificar su futuro financiero”, señala Corral. “Desde aquí, quiero invitar a todos los canarios a que se acerquen a nuestras oficinas, donde encontrarán un asesoramiento cercano y profesional, podrán resolver sus dudas y conocer la solución de ahorro que mejor se adapta a sus necesidades”.

Cada persona necesita una estrategia de ahorro adaptada a sus circunstancias José Manuel Corral — CEO de Mapfre Vida

Ahorro desde la empresa

Más allá del ahorro individual, el CEO de Mapfre Vida destaca también el papel que pueden desempeñar las empresas a la hora de contribuir al bienestar financiero de sus empleados. En este ámbito, resalta las soluciones de retribución flexible, que permiten destinar parte del salario a beneficios como seguros de salud, vales de comida o sistemas de ahorro colectivo.

“Se trata de un modelo muy implantado en las grandes compañías, pero que todavía tiene un amplio recorrido en las pymes”, explica Corral. Actualmente, solo el 21% de las empresas de entre 51 y 150 empleados cuenta con este tipo de planes. “Destinar una parte del salario bruto a una ‘hucha’ colectiva de ahorro no solo ayuda a construir un capital para el futuro, sino que mejora el bienestar financiero de los empleados y contribuye a fidelizar el talento”.

Por ello, José Manuel Corral hace un llamamiento a las empresas canarias para que se asesoren sobre estas soluciones, que combinan ventajas fiscales, ahorro a largo plazo y una mayor vinculación de los empleados con la empresa.