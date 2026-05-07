Antonio Almeida Aguiar, nuevo profesor titular de la ULPGC en Historia de la Actividad Física y el Deporte

El doctor en Psicopedagogía Antonio Almeida Aguiar, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1975, es desde este martes nuevo profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de Historia de la Actividad Física y el Deporte.

Almeida accedió a la plaza tras defender con éxito su candidatura, obteniendo la máxima calificación, 100 puntos sobre 100. La exposición tuvo lugar en la Sala de Grado de la Facultad de Humanidades y giró en torno a su trayectoria académica, su proyecto docente y su propuesta de investigación.

Durante su intervención, el nuevo profesor titular repasó su amplio recorrido en la ULPGC desde 1996 y enmarcó su disertación dentro de la Teoría e Historia de la Educación, con especial atención a la práctica deportiva en Canarias.

El tribunal académico estuvo presidido por el catedrático de Educación de la Universidad de Valencia, Andrés Payá Rico. También formaron parte del mismo la catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de La Laguna, Teresa González Pérez, como vocal, y el profesor titular de Didáctica y Organización Escolar de la ULPGC, Juan Carlos Martín, como secretario.

Con este nombramiento, Almeida consolida una trayectoria universitaria vinculada al estudio de la educación, la actividad física y la historia del deporte en el Archipiélago.