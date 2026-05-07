Crisis a bordo del 'MV Hondius'
¿Cómo se contagia el hantavirus? Este gráfico explica cómo se transmite el virus
Alex R. Fischer
La variante del hantavirus que ha generado el brote en el crucero es la americana, concretamente, la de los Andes. El crucero partió de Argentina el pasado 1 de abril—. Su letalidad puede llegar al 50%, según los especialistas La incubación del virus dura en torno a las dos o tres semanas, después de los cuales aparecen síntomas como los de la gripe. "Pero, de repente, los vasos se vuelven permeables, el líquido sanguíneo sale a los pulmones y el corazón se debilita. Eso lleva al fallo cardiorrespiratorio", explica el infectólogo Oriol Mitjà.
Según este especialista, el "punto crítico" de la crisis actual es que el virus de los Andes se puede transmitir —aunque "de forma muy limitada"— entre personas, algo "inusual" en hantavirus. "La persona puede excretar el virus en la saliva y la orina. Se transmite por contacto directo con besos, pero también por inhalación de gotas en espacios cerrados", dice Mitjà.
En 2018, un brote en el sur de Argentina causó cadenas de transmisión entre personas de hasta 34 casos. "Las parejas íntimas tenían un riesgo de infección de aproximadamente un 20%, mientras que en otros convivientes era de un 1%. Por ejemplo, tripulantes que cambian sábanas o compañeros y amigos", dice Mitjà.
Un artículo hace ocho años describió ese brote en Argentina y se vio que había transmisión de persona a persona. "Hasta ahora se entendía que la transmisión del virus era a través de la inhalación de orina de ratones, algo que ocurría en condiciones de higiene muy malas", señala el epidemiólogo Joan Caylà.
Aquel brote de Argentina demostró que un primer caso adquirido vía ratones infectó a contactos muy estrechos. "Esto, dentro de un barco, es muy fácil porque la gente está en espacios reducidos", explica Caylà, quien precisa que el periodo de incubación puede ser "de dos a seis semanas".
Mitjà ha intentado explicar lo que "ha podido pasar" en este crucero, en el que viajan 70 pasajeros y 50 tripulantes. "El primer muerto, holandés, se infectó en torno al 20 de marzo en tiera. El barco zarpó el 1 de abril y el día 6 tuvo síntomas. Muere el día 11. Contagió a otras seis personas que, después de dos o tres semanas de incubación, enfermeraron sobre el 27 de abril".
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
- Mata a su madre, la descuartiza y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura
- El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
- Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
- El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
- Aparatoso accidente en la GC-1: un camión pierde el remolque y provoca grandes retenciones
- Dos meses sin Ali Ouchen, desaparecido en un barco al sur de Gran Canaria: 'Ya no sabemos cómo va a acabar esto
- Luis García patenta el 'UD Las Palmas-PSG': 'Es el mejor ejemplo y tenemos ese nivel de compromiso