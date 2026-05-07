Un avión vinculado al traslado de pacientes con síntomas de hantavirus hace escala en Valencia

Un avión vinculado al operativo de traslado de dos personas con sintomatología compatible con hantavirus realizó durante este jueves una escala técnica en el aeropuerto de Valencia para repostar antes de continuar rumbo a Róterdam, en Países Bajos, según la información facilitada.

El aparato, que había permanecido en el aeropuerto de Gran Canaria, volaba ya sin pacientes ni pasajeros a bordo, únicamente con la tripulación. Según las mismas fuentes, durante la escala en Valencia hecha a las 7.44 horas, no se produjo interacción con terceros ni desembarco de personas ajenas a la operativa técnica y volvió a despegar a las 8.34 horas con destino Estambul, donde llegará a las 11.34 horas, según la información recabada.

Escala prevista en Marrakech

Los dos pacientes habían sido evacuados del crucero MV Hondius en un avión ambulancia tras presentar síntomas compatibles con el brote de hantavirus. Su traslado inicial se había organizado desde Praia, en Cabo Verde, hasta Ámsterdam, con una escala prevista en Marrakech para repostar. Sin embargo, el avión fue desviado este miércoles a Gran Canaria después de que Marruecos no autorizara su aterrizaje para efectuar esa parada.

Una avería eléctrica

Una vez en el aeropuerto grancanario, la tripulación comunicó una avería eléctrica en el sistema de soporte de uno de los pacientes, lo que obligó a demorar la salida. Finalmente, ambos afectados fueron transbordados a una segunda aeronave medicalizada procedente del norte de Europa, que se hizo cargo del traslado a Países Bajos en las condiciones de seguridad exigidas.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han señalado que el transbordo de los pacientes se llevó a cabo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos y en coordinación con las autoridades competentes. La Delegación del Gobierno en Canarias precisó, además, que la operación fue autorizada con la condición de que nadie subiera ni bajara del avión mientras permaneciera en pista.

El paso por Valencia

El Gobierno de Canarias ofreció facilitar una burbuja de aislamiento sanitario para que la primera nave pudiera retomar su plan de vuelo, aunque el Ministerio de Sanidad no aceptó esa solución. Finalmente, tras completarse el traslado sanitario en la segunda aeronave, el avión que había trasladado inicialmente a los pacientes desde Cabo Verde despegó solo con su tripulación, hizo escala técnica en Valencia para repostar y continuó posteriormente hacia Estambul, aunque su primer destino era Róterdam.

Las fuentes consultadas subrayan que toda la operación se desarrolló conforme a los protocolos sanitarios y de seguridad previstos, en coordinación con las autoridades competentes y con la compañía responsable del traslado. La escala en Valencia no implicó la presencia de los pacientes en el aeropuerto valenciano, ya que estos habían sido evacuados previamente en otro avión medicalizado con destino a Ámsterdam.

Mientras tanto, el crucero neerlandés MV Hondius sigue su navegación hacia Canarias con 144 personas a bordo, tras haber abandonado el miércoles su fondeo frente a Praia, la capital de Cabo Verde, país que no le permitió atracar en sus puertos.

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Está previsto que llegue a Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, el fin de semana. Su última hora de llegada declarada en el plan de navegación es a las 12.00 horas del domingo 10 de mayo.