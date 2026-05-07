ExpoCofarca 2026 consolida su papel como gran foro farmacéutico de Canarias

ExpoCofarca 2026 cierra hoy en Gran Canaria su séptima edición consolidándose como una de las principales citas profesionales del sector farmacéutico en Canarias y el evento de referencia de la industria en la provincia de Las Palmas.

La feria organizada por Cofarca reunió a más de 400 profesionales en su jornada inaugural y continuó durante este jueves con una amplia presencia de representantes de la industria farmacéutica, titulares de farmacia, equipos profesionales y empresas de servicios vinculadas al sector.

Bajo el lema “El arte de la distribución”, ExpoCofarca ha contado con la participación de más de 50 laboratorios y empresas expositoras en un espacio concebido para favorecer la relación profesional con las farmacias, el intercambio de conocimiento y el acceso a las últimas tendencias e innovaciones del sector farmacéutico.

Tras una primera jornada marcada por la inauguración institucional del evento y la apertura de las zonas expositivas, ExpoCofarca ha desarrollado un amplio programa centrado en formación especializada, innovación y desarrollo profesional para las farmacias.

ExpoCofarca 2026 / LP/DLP

Entre los contenidos más destacados figuraron las sesiones sobre mostrador resolutivo e Inteligencia Artificial aplicada a la farmacia, orientadas a mejorar la experiencia del paciente, optimizar procesos y reforzar el papel asistencial y estratégico de la oficina de farmacia en el actual contexto sanitario.

El programa formativo de esta edición también abordó sesiones centradas en el abordaje farmacéutico del paciente mayor y en la categoría de salud animal, dos ámbitos de creciente relevancia que contribuyen a reforzar la capacidad de atención y acompañamiento de la farmacia comunitaria.

Además de la actividad comercial y expositiva, ExpoCofarca incorporó espacios experienciales y propuestas orientadas a favorecer el encuentro entre industria, distribución y farmacia, reforzando el compromiso de la cooperativa canaria con un modelo que garantiza que medicamentos y productos sanitarios lleguen con eficacia, seguridad y equidad a todos los pacientes de las islas, independientemente de la distancia o dificultad de acceso.

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ExpoCofarca 2026 volvió a poner en valor la importancia del modelo cooperativo y de la distribución farmacéutica de gama completa para el sistema sanitario canario, consolidando esta feria bienal como un espacio de referencia para la formación, la innovación y la conexión entre todos los agentes del sector farmacéutico.