ExpoCofarca 2026 consolida su papel como gran foro farmacéutico de Canarias
La feria organizada por Cofarca reunió a más de 400 profesionales en su jornada inaugural y cierra hoy una edición marcada por el encuentro entre farmacia, industria y distribución
ExpoCofarca 2026 cierra hoy en Gran Canaria su séptima edición consolidándose como una de las principales citas profesionales del sector farmacéutico en Canarias y el evento de referencia de la industria en la provincia de Las Palmas.
La feria organizada por Cofarca reunió a más de 400 profesionales en su jornada inaugural y continuó durante este jueves con una amplia presencia de representantes de la industria farmacéutica, titulares de farmacia, equipos profesionales y empresas de servicios vinculadas al sector.
Bajo el lema “El arte de la distribución”, ExpoCofarca ha contado con la participación de más de 50 laboratorios y empresas expositoras en un espacio concebido para favorecer la relación profesional con las farmacias, el intercambio de conocimiento y el acceso a las últimas tendencias e innovaciones del sector farmacéutico.
Tras una primera jornada marcada por la inauguración institucional del evento y la apertura de las zonas expositivas, ExpoCofarca ha desarrollado un amplio programa centrado en formación especializada, innovación y desarrollo profesional para las farmacias.
Entre los contenidos más destacados figuraron las sesiones sobre mostrador resolutivo e Inteligencia Artificial aplicada a la farmacia, orientadas a mejorar la experiencia del paciente, optimizar procesos y reforzar el papel asistencial y estratégico de la oficina de farmacia en el actual contexto sanitario.
El programa formativo de esta edición también abordó sesiones centradas en el abordaje farmacéutico del paciente mayor y en la categoría de salud animal, dos ámbitos de creciente relevancia que contribuyen a reforzar la capacidad de atención y acompañamiento de la farmacia comunitaria.
Además de la actividad comercial y expositiva, ExpoCofarca incorporó espacios experienciales y propuestas orientadas a favorecer el encuentro entre industria, distribución y farmacia, reforzando el compromiso de la cooperativa canaria con un modelo que garantiza que medicamentos y productos sanitarios lleguen con eficacia, seguridad y equidad a todos los pacientes de las islas, independientemente de la distancia o dificultad de acceso.
ExpoCofarca 2026 volvió a poner en valor la importancia del modelo cooperativo y de la distribución farmacéutica de gama completa para el sistema sanitario canario, consolidando esta feria bienal como un espacio de referencia para la formación, la innovación y la conexión entre todos los agentes del sector farmacéutico.
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