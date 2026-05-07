Contagios
Ingresada la azafata del avión que estuvo en contacto con una de las infectadas por hantavirus que falleció en Sudáfrica
La tripulante formaba parte del vuelo de la aerolínea KLM en la que se iba a trasladar a una paciente desde Johanesburgo a Ámsterdam. Al comprobar su estado, la paciente tuvo que abandonar el avión y no llegó a viajar
La azafata del avión medicalizado que trasladó a Países Bajos a uno de los pacientes con sintomatología compatible con hantavirus ha sido ingresada con posible infección compatible con el brote, según la información consultada.
La tripulante formaba parte de la aeronave que se hizo cargo del traslado sanitario después de que el primer avión, procedente de Cabo Verde, quedara retenido en el aeropuerto de Gran Canaria por problemas técnicos. Esa nave inicial había trasladado a los pacientes evacuados del crucero MV Hondius, afectados por síntomas compatibles con el brote de hantavirus.
Tras la incidencia detectada en Gran Canaria, los pacientes fueron transbordados a una segunda aeronave medicalizada, que finalmente partió con destino a Países Bajos. El traslado se realizó siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del vuelo.
El primer avión, en Valencia
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la azafata ni sobre las causas concretas de su ingreso. Las fuentes consultadas mantienen que el operativo se desarrolló bajo supervisión sanitaria y con las medidas previstas para este tipo de traslados.
El primer avión medicalizado, que había permanecido en Gran Canaria, despegó posteriormente sin pacientes ni pasajeros a bordo, únicamente con su tripulación y durante su ruta realizó una escala técnica en Valencia para repostar antes de continuar hacia Róterdam.
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