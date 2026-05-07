Hantavirus
¿Por qué ha parado en València uno de los aviones que ha participado en el traslado de pacientes con hantavirus?
La aeronave medicalizada que ha hecho una parada técnica esta mañana en València no llevaba a ningún paciente. Es el avión que el miércoles tuvo que aterrizar en Gran Canaria tras detectarse un fallo en el soporte vital de uno de los enfermos.
La escala realizada esta mañana en el Aeropuerto de València por un avión vinculado con los traslados de pacientes infectados por hantavirus desde Gran Canaria, tal como han confirmado fuentes del ministerio, ha provocado algunas confusiones sobre la naturaleza del trayecto y quién iba en su interior.
¿Cuántos aviones se han usado en los traslados?
En principio dos. Por problemas técnicos en uno de ellos, se ha tenido que usar una segunda aeronave medicalizada para completar el traslados de dos pacientes hasta Países Bajos.
La aeronave que ha efectuado una parada técnica en el aeródromo valenciano es la misma que el pasado miércoles recogió a dos pacientes en Praia (Cabo Verde) para trasladarlos de urgencia a Ámsterdam. Estos dos infectados eran dos de los pasajeros contagiados por el hantavirus que viajaban en el crucero de lujo Hontius.
Sin embargo, la tripulación de este avión medicalizado detectó un fallo en un sistema eléctrico del soporte vital de uno de los pasajeros infectados y tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria tras no recibir autorización para hacerlo en Marrakesh (Marruecos).
Un segundo avión directo a Ámsterdam
Una vez en tierra, los pacientes fueron atendidos y posteriormente embarcados en un segundo vuelo medicalizado que partió desde Gran Canaria con destino Ámsterdam. Ese avión completó el trayecto desde las Islas Canarias a la capital de Países Bajos sin realizar ninguna parada técnica. El traslado se ha completado esta madrugado, tal como han confirmado esta mañana fuentes del Gobierno.
La aeronave que ha hecho escala en València
En cuanto al primer avión, operado bajo con el número RHH024 y propiedad de la compañía RedStar Aviation 24, ha permanecido en el aeropuerto de Gran Canarias hasta que de madrugada (4:00 AM hora local canaria) partió desde el archipiélago sin pasaje y solo con tripulación con destino València para realizar una parada técnica de repostaje que ha realizado entre las 7:44 y las 8:34 horas para, a continuación seguir a su destino final.
Durante este trayecto, el avión medicalizado RHH024 ha viajado sin pacientes afectados por hantavirus y, tal como ha asegurado desde delegación del Gobierno, todas las maniobras de recarga de queroseno para proseguir el viaje se han realizado sin contacto físico entre tripulación y operarios del Aeropuerto de València.
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