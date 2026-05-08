Sanidad apuesta por una cuarentena "revisable" para los españoles del barco

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado este viernes que la ponencia de alertas, que reúne a los técnicos de salud pública del Gobierno y las comunidades, ha acordado que los "niveles de cuarentena" de los 14 españoles que viajan en el barco que ha sufrido un brote de hantavirus "se vayan revisando" a lo largo del tiempo.

Se trata de una decisión que tiene que ratificar este viernes la Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores generales responsables de esta materia, pero, de confirmarse, podría suponer que el protocolo sobre la cuarentena, que previsiblemente será aprobado este viernes, no indique un tiempo fijo y tasado o, si lo hace, este pueda modificarse según evolucionen los ingresados en el hospital Gómez Ulla, donde serán previsiblemente serán trasladados una vez desembarquen el domingo en Tenerife.

Padilla, en una entrevista en Rac1, también ha explicado que los españoles se aislaron el 28 de abril, una vez tuvieron conocimiento del brote de hantavirus que por el momento ha dejado tres fallecidos y cinco contagiados confirmados, para evitar la transmisión dentro del crucero. Ahora bien, España, junto con los organismos internacionales con los que está trabajando, aún tiene que determinar "si la cuarentena comienza ese día 28 o cuando los españoles desembarquen".

Aislamiento largo

A este respecto, también ha sugerido que dado que el tiempo de incubación del hantavirus es largo, de entre 3 y 45 días, y dado el "nivel de alerta" que ha generado la crisis sanitaria, la cuarentena de 14 los españoles será más larga que las que se hacían en el covid, dado que este último patógeno tiene "tiempos de incubación más cortos". En la pandemia, el tiempo medio de las cuarentenas eran de 15 días.

El Ministerio de Sanidad confía en que todos ellos acepten aislarse en el hospital Gómez Ulla, sin contacto con el exterior, voluntariamente. Pero, por si alguno no acepta, el departamento capitaneado por Mónica García está preparando un informe "con las herramientas jurídicas necesarias" para obligarles, de forma que "no se produzca ningún escenario de incertidumbre".

Respecto a los pasajeros extranjeros, la previsión es que una vez sean trasladados al aeropuerto de Tenerife mediante lanchas -dado que el crucero no atracará, solo fondeará- y autobuses, abandonen inmediatamente España. Padilla ha explicado que algunos países, como EEUU, quieren "explorar en profundidad" a sus compatriotas una vez hayan desembarcado, pero esta revisión se hará dentro del avión que cada país mande, dado que el desembarco se hará "sin contacto" con la población civil y "lo más pulcro que se pueda imaginar".

Protocolo para los enfermos

Asimismo, ha indicado que si algún pasajero presenta síntomas de aquí al domingo que llega el barco a Canarias, el Gobierno de España "pedirá al país" de origen de ese pasajero que envíe un "avión medicalizado" para trasladarle.

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El secretario de Estado ha subrayado que "no hay riesgo para la salud pública" ni ningún tipo de "riesgo epidemiológico". A este respecto, ha comentado que a bordo del crucero hay varios expertos en enfermedades infecciosas, como dos infectólogos, un experto de la OMS y otro en control de enfermedades. Estos especialistas han trasladado a las autoridades sanitarias que "la situación del barco es impecable" en cuanto a limpieza y orden, por lo que en el Ministerio de Sanidad "están totalmente tranquilos". No obstante, ha indicado que aún no está decidido si el barco será desinfectado en España o continuará su camino y será desinfectado en Holanda.