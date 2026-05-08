La mitad de los canarios tiene problemas de salud mental

La salud mental en Canarias alcanza uno de sus peores momentos. Más de la mitad de los isleños tiene problemas psicológicos y, en la actualidad, el Archipiélago registra hasta 518 casos por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional que se sitúa en 331. Una cifra que representa una diferencia de un 56,5% entre un canario y un español promedio.

Esta es una de las principales conclusiones que se pudieron extraer esta mañana durante la primera jornada del CXXIII Congreso Salud Mental España, que tuvo lugar en el Auditorio de Tenerife Adán Martín y reunió a más de 200 asistentes y expertos para reflexionar sobre la salud mental de la población joven. De igual manera, sirvió para poner a Canarias en el punto de mira a nivel nacional. "Este evento ha permitido que las Islas se conviertan en un altavoz estatal para hablar de salud mental, además de visibilizar la realidad de un territorio fragmentado como es el Archipiélago", señaló la directora de la Federación Salud Mental Canarias, Natalia González.

Peculiaridades del Archipiélago

Y es que Canarias presenta una serie de características que dificultan el abordaje de la salud mental y la desiguala en el acceso a derecho en comparación con otras comunidades autónomas. "El propio hecho de vivir en islas influye y a día de hoy no existe un reparto justo de los recursos y servicios, lo que dificulta que las personas puedan acceder de manera igualitaria", explicó. En este contexto, González advirtió de que la mayoría de estos medios se concentran en las islas capitalinas. "Es necesario consolidar una red comunitaria estable y accesible en todas las islas, especialmente en prevención, atención temprana y acompañamiento a jóvenes y familias", matizó.

En cuanto a los principales desencadenantes de los trastornos de la salud mental en jóvenes, la experta señaló la precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda y las preocupaciones y problemas durante la etapa educativa como algunos de ellos. "Estamos viendo un aumento muy significativo del malestar emocional vinculado a factores sociales como la incertidumbre o las dificultades de acceso a un empleo", añadió.

Asimismo, avisó que el mal uso de las redes sociales es otro de los condicionantes. "La hiperconectividad digital tiene sus ventajas, pero hay que prestar mucha atención para que no se vuelva un medio enemigo", subrayó. Y añadió que pese a que se trata de una herramienta útil, puede conducir a situaciones no deseables. "Cada vez vemos a más jóvenes que comunican cualquier circunstancia de su vida a la inteligencia artificial antes que a una persona cercana", apuntó.

Escasez de recursos para abordar la salud mental

Por otro lado, González destacó que Canarias atraviesa una situación especialmente sensible. Y es que la prevalencia de este tipo de trastornos crece a un ritmo muy superior a los recursos disponibles. La sanidad pública canaria apenas cuenta con seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cifra que ni siquiera roza la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) —que sitúa el ratio entre 17 y 18 profesionales—. "Aunque los ratios también son inferiores cuando se trata de otras especialidades y profesiones como Medicina Psiquiátrica, Enfermería de Salud Mental y Trabajo Social", agregó.

En este sentido, la experta indica que aunque se trata de una situación generalizada a nivel nacional, las Islas se encuentran entre las regiones con menos recursos humanos. "Y esa es otra de nuestras reivindicaciones, aumentar el número de plazas aunque sea a nivel provincial, tanto para Santa Cruz de Tenerife como para Las Palmas de Gran Canaria", indicó.

Esta escasez de medios se traduce en un sistema sanitario deficiente. Y provoca circunstancias como que solo el 7 % de las personas con trastornos mentales graves y en situación de dependencia tenga acceso a una plaza específica de salud mental a nivel regional. "La Consejería de Bienestar Social es completamente consciente de la situación y hace lo que está en su mano para buscar una solución, pero también es verdad que se trata de un problema que deriva de un sistema nacional infradotado", reveló.

Avances de los últimos años

La directora sí reconoce que en los últimos años Canarias ha experimentado una mejora. "Hemos visto un mayor compromiso por parte de las administraciones que se ha materializado en acciones, financiación, presencia, y coordinación con la Federación a través de reuniones institucionales", detalló.

Y valora positivamente iniciativas como, por ejemplo, la incorporación de psicólogos a centros educativos a partir del próximo curso, ya que suponen un "avance" para la salud mental en Canarias. "Esa era una de las grandes reivindicaciones de la Federación, y aunque entendemos que no va a ser una figura por centro, ya el hecho de que se dé un paso más para identificar de manera temprana situaciones prevenibles es un logro", confesó.

Por otro lado, insistió en qué la salud mental no debe concebirse exclusivamente como una competencia única de la sanidad. "Es cierto que tiene un componente sanitario, pero va más allá de eso y factores como no poder acceder a una vivienda intervienen", añadió. En este sentido, apuntó que el abordaje de este tipo de patologías precisa de intervenciones conjuntas y multidisciplinares. "Necesitamos es un compromiso inter administrativo para que todos los agentes cooperen y de verdad logremos revertir ese incremento de los datos que nos estamos encontrando", concluyó.