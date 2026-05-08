El Papamóvil, un carrito de golf, museos abiertos toda la noche o Niña Pastori: los nuevos detalles sobre la visita del Papa a Madrid

Este miércoles, la Conferencia Episcopal Española (CEE) dio a conocer la agenda oficial de la visita del Papa a España. Un día después, la Archidiócesis de Madrid ha vuelto a reunir a los medios para celebrar la "alegría", la "esperanza" y el "reto" que supone la llegada del Santo Padre a la capital, primera y principal parada de un intenso viaje de siete días por nuestro país.

El primero en hablar ha sido el arzobispo de Madrid, José Cobo, quien ha subrayado esta “ilusión” con la que la diócesis prepara la visita de León XIV a la ciudad. Un acontecimiento que, según ha destacado, ya está “sacando lo mejor” de la Iglesia, de los medios de comunicación, del mundo de la cultura y de distintos sectores de la sociedad. "Nuestro mundo necesita un poquito estas cosas [...], ver que somos capaces de hacer cosas juntos y ver que somos capaces de decirle desde Madrid, a toda España y a todo el mundo, que esto merece la pena", ha señalado Cobo.

Tras estas palabras de aliento y celebración, ha tomado la palabra el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, para poner el acento en el que será el primer acto del Santo Padre en la capital tras la recepción oficial con los Reyes, la visita al centro CEDIA 24 horas de Cáritas en Carabanchel. Un "momento central" del viaje, en palabras de Martín, que busca "visibilizar ante todo que la dignidad humana ha de ocupar el centro" de la acción y el mensaje de la Iglesia.

Seguidamente ha sido el turno de Laura Moreno, la directora pastoral del viaje, cuya intervención ha servido para adelantar nuevos detalles de los actos previstos en Madrid durante los cuatro días en los que estará el Papa, del 6 al 9 de junio, y que tendrán como ejes la juventud, la Eucaristía, la presencia pública de la Iglesia y el diálogo con distintos ámbitos de la sociedad.

Moreno ha explicado que el Papa ha querido tener en Madrid un encuentro especialmente dedicado a los jóvenes llegados de toda España. El acto del sábado en la Plaza de Lima se ha concebido como un "festival de la fe" que combinará actuaciones de artistas como Niña Pastori, el grupo católico Hakuna, nacido en la diócesis de Madrid; Siloé o Besmaya, entre otros. Tras ese encuentro, la tarde dará paso a una vigilia nocturna del Corpus, cuando el Papa “deja de ser el centro” para que lo sea el Señor. El pontífice permanecerá en el acto hasta 22:30 horas, aunque los jóvenes podrán continuar hasta las 23:15 horas. Después, podrán disfrutar de un programa de actividades culturales en 22 museos que permanecerán abiertos toda la noche.

El domingo, León XIV presidirá la Eucaristía del Corpus, que la Archidiócesis considera uno de los grandes momentos de la visita. Después se celebrará la tradicional procesión por las calles de Madrid, en una experiencia que Moreno ha descrito como testimonial, ya que la propia magnitud de la visita obliga a que la Iglesia salga a la calle. La agenda incluirá además el encuentro 'Tejer redes', dedicado al diálogo con el mundo universitario, educativo, laboral y empresarial. Según Moreno, se trata de presentar al Papa una reflexión que no se quede en la coyuntura, sino que ayude a “alzar la mirada” ante los retos de las grandes ciudades.

El lunes, el Papa acudirá a las Cortes Generales, invitado por el Congreso y el Senado, en un acto que la diócesis está ayudando a facilitar. Moreno ha destacado la “expectación” por el mensaje que León XIV pueda dirigir a la política española en un momento de “complejidad”. Después, el pontífice participará en un encuentro con la Iglesia de Madrid, Getafe y Alcalá, donde se le presentará la realidad de las tres diócesis y bendecirá las piedras de varios templos que se construirán en los próximos años.

Esa tarde, el Santo Padre dedicará un momento de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena, patrona de Madrid, en un acto íntimo con el arzobispo de Madrid, el cabildo de la catedral y autoridades eclesiales. La despedida de Madrid llegará el martes, cuando los más de 18.000 voluntarios que colaboran en la visita acompañen al Papa antes de su salida hacia Barcelona. Moreno ha señalado que inicialmente se necesitaban unos 10.000 voluntarios, una cifra superada ampliamente, lo que a su juicio refleja la “alegría e ilusión” con la que Madrid prepara la llegada del Santo Padre.

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Como gran curiosidad, la directora pastoral ha contado que, además del archiconocido Papamóvil, en sus recorridos por las calles madrileñas el pontífice irá en algunos momentos, en zonas donde el acceso es más complicado, montado en un buggy o carrito de golf, permitiendo así una mayor cercanía con los fieles.