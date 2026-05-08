Alerta sanitaria
La sudafricana que pasó por Barcelona ha sido localizada y no presenta síntomas de hantavirus: Cataluña no deberá rastrear sus contactos
Se investiga el paradero de un viajero de Sudáfrica que compartió avión con una pasajera neerlandesa fallecida por hantavirus
La viajera sudafricana que estuvo expuesta al hantavirus y que después pasó una semana en Barcelona, ha sido identificada y no presenta ningún síntoma, lo que hace que por ahora sea considerada un contacto y no un caso sospechoso. La mujer pasó su estancia sola en un hotel de la ciudad y no mantuvo contactos estrechos, lo que según Sanidad, hace innecesario rastrear sus contactos en la ciudad. La viajera está ahora en Suráfrica completamente asintomática.
El Govern había convocado esta tarde, a las 16.30, una primera reunión de seguimiento del caso del que informó este mediodía el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. En el encuentro se ha expuesto la información a los consellers de Presidència y Salut, Albert Dalmau y Olga Pané.
Según informa el Departament de Salut se estaba investigando el caso y lo que se conocía, hasta el momento, era que la mujer ya había vuelto a su país. No se tenía constancia de que hubiera estado en un centro sanitario catalán, lo que la posibilidad de que se hubiera contagiado era lejana, puesto que esta variante del hantavirus, la única que se contagia entre personas, solo se propaga cuando una persona es sintomática.
Vuelo a Amsterdam
La viajera surafricana es una pasajera del vuelo Johannesburgo-Amsterdam al que se subió la paciente neerlandesa que falleció poco después. A la holandesa se le denegó finalmente el viaje por su estado de salud, haciéndola bajar del avión en el que embarcó y fue derivada al hospital, pero estuvo un tiempo sentada en el avión junto a otros pasajeros, entre ellos la surafricana y otra pasajera alicantina.
En el mismo vuelo iba la azafata que presentó síntomas compatibles con hantavirus pero de la que hoy se ha descartado que realmente hubiera resultado infectada. El hantavirus presenta síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias.
Rastreo del caso
Las autoridades sanitarias españolas, explicó hoy Javier Padilla en rueda de prensa, la habían incluido entre personas monitorizables por haber estado muy cerca cuando la paciente neerlandesa tenía la enfermedad declarada y era muy contagiosa.
En la reunión que ha tenido lugar en Barcelona han participado los consellers Dalmau y Pané, el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández, el secretario general del Departament de Salut, Narcís Pérez de Puig, y el director del Servei Català de la Salut, Alfredo García. Salut Pública se había comprometido a comunicar al Ministerio de Sanidad cualquier hallazgo sobre las actividades de la ciudadana sudafricana en Barcelona.
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