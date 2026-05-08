Ingresada una mujer de 32 años en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Las autoridades sanitarias investigan un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, pendiente de confirmación mediante las pruebas PCR correspondientes. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente el contagio y el caso se mantiene en fase de estudio y pendiente de los resultados de la muestra enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, que podrían conocerse en 24 horas. Se trata de una mujer de 32 años que ha sido ingresada en el Hospital de Sant Joan d'Alacant. Es la primera hospitalizada como sospechosa de hantavirus en España. Sanidad analiza su evolución clínica y se ha iniciado la localización de sus contactos.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado este viernes de que la joven, con síntomas compatibles con hantavirus, compartió un vuelo con una de las pasajeras del crucero "MV Hondius" que falleció posteriormente. Por tanto, estuvo en el mismo avión que la mujer que murió en Johannesburgo (Sudáfrica) y que intentaba llegar a Ámsterdam.

Según fuentes bien informadas, la paciente está en el Hospital General de Sant Joan pese a que inicialmente se había apuntado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante. Según ha detallado el representante del Gobierno central en su comparecencia, iba sentada en el vuelo justo dos filas por detrás que la fallecida. El protocolo se ha activado tras recibirse un aviso a través del Sistema Europeo de Alertas.

Es la primera hospitalizada en España como sospechosa de la enfermedad y se le ha hecho una PCR cuyo resultado se conocerá en 24 horas

Ambulancia

La Conselleria de Sanidad ha informado esta tarde de que ha movilizado los recursos necesarios para salvaguardar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población como de los profesionales sanitarios. Desde su domicilio, en la Playa de San Juan, hasta el hospital, ha sido trasladada en una ambulancia preparada con los mecanismos de seguridad establecidos. "Una vez en el centro hospitalario ha sido llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado".

Sanidad insiste en que ha estado aislada en todo momento en una cápsula de presión negativa durante el traslado a la habitación "garantizando la seguridad de pacientes y profesionales". Siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, si es negativa la PCR se repetirá a las 24 horas, y si vuelve a dar negativo pasará a ser contacto con cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Y si es positiva, será trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital La Fe.

Tos

"La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante pero bienestar general. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública y en coordinación con la Conselleria de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha señalado Padilla. Es principio se trata de un caso sospechoso y permanecerá en aislamiento.

La mujer, según ha informado la Conselleria de Sanidad, se encuentra en una habitación de aislamiento con presión negativa y su traslado ha sido realizado siguiendo el protocolo que ha aprobado este viernes el Ministerio de Sanidad, con todas las precauciones necesarias. Siguiendo el protocolo, se le va a realizar una prueba PCR, cuya muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología. Se prevé obtener los resultados en un plazo de entre 24 y 48 horas.

En caso de dar un resultado negativo pero que siga con síntomas, se le volvería a repetir la PCR a las 24 horas; si siguiera siendo negativa, continuara con síntomas y "no hubiera otro cuadro compatible que pudiera dar el diagnóstico", se repetiría la PCR a las 48 horas.

También puede ser que la PCR sea negativa y ya no tenga síntomas, ha precisado Padilla, que ha explicado que en este caso se le consideraría un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, al que ya se ha informado de este extremo.

La joven está aislada en el Hospital de Sant Joan. / Alex Domínguez

Pasos a seguir

Y el otro escenario sería que la paciente fuera positiva, algo "bastante improbable", ha subrayado Padilla, al explicar que tuvo un "contacto breve" con la mujer contagiada cuando intentaban trasladarla en avión desde Sudáfrica a Países Bajos. "Iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave", ha precisado.

Según ha concretado el secretario de Estado, la pasajera del crucero que finalmente falleció fue trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo tras presentar síntomas de hantavirus. Antes de morir, el 25 de abril, embarcó en un vuelo comercial con destino a Ámsterdam, aunque finalmente no pudo viajar debido a su estado de salud. En ese vuelo es donde coincidió con la mujer aislada en el Hospital de Sant Joan.

Sanidad rastrea los contactos de la joven aislada Si resultara contagiada, la alicantina iría directamente a uno de los recursos de la red UATAM (Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel), ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Mientras tanto, ha añadido, el departamento de Salud Pública de la Comunidad Valenciana ha empezado a comunicarse con los contactos que ha tenido esta persona considerada como caso sospechoso. Este mismo viernes se ha aprobado el protocolo de manejo de personas en seguimiento en España en relación con el buque afectado por un brote de hantavirus de los Andes, acordado por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) y aprobado por la Comisión de Salud Pública. Un protocolo sujeto a revisión y actualización continua en función del conocimiento que se genere durante la evolución del brote en curso que ya se está distribuyendo entre los médicos, también en la provincia de Alicante.

Presión negativa

La Conselleria de Sanidad, por su parte, ha emitido un comunicado poco después de las 15 horas en el que se informa que está haciendo seguimiento de la evolución de la mujer residente en la Playa de San Juan que viajó en el mismo avión del que fue evacuada por presentar ya sintomatología la mujer que falleció posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius.

A la alicantina, que presenta sintomatología respiratoria leve, se le ha trasladado, como medida preventiva y siguiendo el protocolo que ha aprobado este viernes el Ministerio de Sanidad, a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia de Alicante -el Hospital de Sant Joan- donde se le tomarán muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén informados entre 24 y 48 horas.

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos adicionales sospechosos de infección por hantavirus en el buque que navega por el Océano Atlántico. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO / ELTON MONTEIRO / EFE

La Dirección General de Salud Pública ha contactado este mismo viernes con la mujer tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Sanidad afirma que se le tomarán muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén entre 24 y 48 horas

Evolución

La Conselleria de Sanidad señala que "informará de la evolución del seguimiento de la paciente en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional".

Fuentes bien informadas apuntan a que lo peor es que la mujer era compañera de avión de la paciente del crucero fallecida, y que la transmisión depende de la proximidad que hubiera entre ambas y si pudieron conversar dado el hantavirus se puede contagiar fundamentalmente por las gotas de saliva y/o componentes expectorados del pulmón expulsados al toser. Como se ha dicho anteriormente, la joven vecina de Alicante viajaba dos filas de asientos por detrás.

El procedimiento que se está haciendo es trasladar a los no contagiados del crucero al Hospital Gómez Ulla de Madrid a hacer la cuarentena, por lo que se podría seguir el mismo con esta paciente si da negativo, y en caso de ser positiva, con sus contactos, con los que ya se habrían empezado a comunicar las autoridades sanitarias, según ha informado el secretario de Estado.

En todo caso, La Fe de València es el único hospital de referencia ante posibles positivos de hantavirus en la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, Padilla ha declarado que se está rastreando a otra persona que viajaba en el mismo vuelo y que también llegó a España, si bien se trata de un pasajero sudafricano que habría regresado a su país. "Es una persona de origen sudafricano que estuvo durante una semana en Barcelona y que ya ha vuelto de regreso a Sudáfrica", ha agregado. A este pasajero se le realizará un reconocimiento.