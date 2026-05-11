Los 14 españoles del crucero 'MV Hondius' harán cuarentena hasta el 17 de junio

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado este lunes, que la cuarentena para los 14 españoles trasladados el domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días por lo que, de entrada, se podría extender hasta el 17 de junio.

Sin embargo, Padilla aclaró que la evaluación de la situación continúa abierta y dependerá también de la posible aparición de nuevos positivos entre los pasajeros en los próximos días. El secretario de Estado ha explicado, como ejemplo, que si alguno de los españoles ha tenido un contacto estrecho con la pasajera francesa cuyo positivo en hantavirus acaba de confirmarse, la cuenta comenzará de nuevo desde cero.

Estados Unidos ha informado también de un positivo y otro caso con síntomas. Sin embargo, Javier Padilla, ha matizado que este ciudadano dio un positivo débil en la prueba por lo que la prueba no se considera concluyente. Estados Unidos quiso tratarlo como positivo por prudencia, ha apuntado. El caso sintomático estadounidense sería, según Padilla, una mujer que tuvo tos y ahora presenta "ansiedad" y "carraspera", pero no tiene una sintomatología concluyente.

Organismos internacionales

Durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha señalado que, en el caso de los ciudadanos españoles, la fecha del 6 de mayo se ha designado en análisis conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, tras el "análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco".

A partir de ahí, ha precisado el secretario de Estado de Sanidad, "habría que extender esos 42 días". En este sentido, Javier Padilla ha detallado que la primera semana va a ser "más estricta". Durante esta semana se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR y los 14 españoles afectados no podrán recibir visitas. A partir de ahí, ha dicho, se volverá a reevaluar la situación y en función de eso irán tomando decisiones.

¿Cuarentena en domicilio?

En cualquier caso, ha señalado que tienen la voluntad de que la cuarentena no sea vivida como un instrumento que vaya encaminado a "minarles la moral". Ha explicado que irán viendo poco a poco, semana a semana "sin cerrar ninguna puerta".

Además, no descartó que parte de la cuarentena pueda realizarse en domicilios particulares si las pruebas diagnósticas continúan siendo negativas, aunque tampoco ha confirmado que vaya a ser así apostando por la prudencia. "Vamos a ir evaluándolo", ha señalado.

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, llegaron sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Asintomáticos por el momento, han sido ingresados en una planta aislada y de acceso restringido, en habitaciones individuales. Solo si son positivos irán a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), una joya de la sanidad española. La cuarentena es obligatoria y sin visitas.

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La pasada semana, la Comisión de Salud Pública, de la que forman parte todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aprobaba, por unanimidad, el 'Protocolo de manejo de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus', acordado previamente por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), que define los criterios de actuación para el seguimiento de las personas que hayan permanecido en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo de 2026, así como para los posibles contactos estrechos de casos confirmados.