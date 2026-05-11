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Crisis del hantavirus

Francia confirma el positivo por hantavirus de una mujer del 'MV Hondius' que "ha empeorado" durante la noche

La afectada es uno de los cinco ciudadanos del país repatriados desde el barco llegado a Tenerife

Policías nacionales y operarios vestidos con monos EPI y mascarillas coordinan a los viajeros evacuados del crucero MV Hondius, este domingo.

Policías nacionales y operarios vestidos con monos EPI y mascarillas coordinan a los viajeros evacuados del crucero MV Hondius, este domingo. / Álex Rosa

EFE

París

Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo ha dado positivo en el test al que se le sometió, según ha revelado este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche", ha explicado la ministra en una entrevista a la emisora France Info.

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Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.

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