La OMS descarta un brote mayor de hantavirus y alarga la cuarentena hasta el 21 de junio

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fijado en el 10 de mayo el inicio del periodo a contabilizar como cuarentena por hantavirus, por lo que se extenderá hasta el 21 de junio. Además, ha minimizado la posibilidad de un "brote mayor" pero no ha descartado que aparezcan nuevos positivos relacionados con el crucero 'MV Hondius' y ha detallado que hay 11 casos sospechosos ligados a este caso, nueve de ellos confirmados, y otros dos que podrían acabar siéndolo.

"La recomendación que hacemos es que tiene que haber una supervisión estricta en el hogar o bien en una instalación para cuarentena durante 42 días desde el 10 de mayo, con lo cual estaríamos hablando del 21 de junio" como fecha de finalización de la misma, ha aclarado en una rueda conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del operativo de desembarque de los pasajeros del crucero 'MV Hondius'.

Cambio de fecha

El Ministerio de Sanidad había fijado el 6 de mayo como referencia para el inicio de un confinamiento que, efectivamente puede extenderse hasta 42 días -dado el tiempo de latencia del virus estimado por la OMS- lo que, según las autoridades españolas, alargaría ese periodo hasta el próximo 17 de junio.

Sobre la cuarentena, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus ha especificado que "cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente". La OMS recomienda una "supervisión estricta" durante 42 días, ha insistido. "En la OMS contamos con protocolos de seguridad, con orientaciones muy claras y los países pueden ceñirse a esas orientaciones, pero en función de sus propias evaluaciones pueden realizar ajustes". Según ha explicado, existe la soberanía nacional y "no se puede obligar a que acepten nuestros protocolos".

Casos aislados

"Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo supervisión médica estricta. Nada apunta a un brote mayor, pero la situación puede cambiar" ha admitido el máximo responsable de la OMS quien ha dicho que durante las próximas semanas pueden aparecer más casos relacionados con el brote del crucero.

Una vez finalizado el dispositivo español y que los ciudadanos del crucero han sido repatriados a sus países de origen, el líder de la OMS considera que estos son los "responsables", a partir de este momento, a la hora de "supervisar y controlar la salud de los pasajeros", aunque con un seguimiento constante y cercano por parte del organismo de salud.

Ha afirmado que seguirán trabajando con los expertos en todos los lugares afectados. "La OMS ha conocido que algunos tienen síntomas compatibles con el hantavirus y seguimos muy de cerca los informes", ha concluido Tedros.

Éxito español

En numerosas ocasiones, el máximo responsable de la OMS ha dado las gracias a Sánchez y su Gobierno por el éxito del operativo sanitario que ha liderado nuestro país. "Creo que, viviendo en la situación que vivimos, el mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión que ha demostrado el Gobierno de España", ha sostenido.

"Este es el modelo a seguir y espero que otros países aprendan del ejemplo de España. Quiero repetirlo. Vivimos en un mundo en una situación peligrosa, está muy dividido. Lo importante es que nos cuidemos unos a otros", ha señalado.

Sobre Gaza

En otro orden de cosas, el director general de la OMS también ha reconocido una "cierta mejoría" en las evacuaciones médicas que se están produciendo en Palestina, así como en el acceso de ayuda humanitaria, sin embargo, ha advertido de que todavía "no existe un acceso total".

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"La situación no es la que desearíamos porque todavía no hay un acceso total garantizado. Por ejemplo, seguimos teniendo problemas con la llegada de medicamentos que deberían poder entrar en Gaza", ha señalado Tedros.