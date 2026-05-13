Los científicos que revolucionaron la secuenciación del ADN hasta convertirla en una tecnología rápida, barata y crucial, premio Princesa de Asturias de la Investigación Científica y Técnica

Antes de que el trabajo desarrollado por los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer cristalizara en la nueva tecnología NGS, secuenciar el primer genoma humano llevó una década y una inversión de 3.000 millones de dólares. Después de ellos, las máquinas pueden leer hoy ADN en una hora por unos 1.000 dólares. El salto cuantitativo que trajo el método Solexa-Illumina NGS se convirtió en cualitativo cuando ante la pandemia del covid esta nueva generación de secuenciación permitió identificar rápidamente el SARS-CoV-2, diseñar las vacunas y vigilar las variantes. Reconocidos en los últimos años con algunos de los más prestigiosos galardones del ámbito científico, este miércoles han recibido el premio “Princesa de Asturias” de Investigación Científica y Técnica de 2026.

El jurado, presidido por Pedro Miguel Echenique Landibíbar, lo ha anunciado este miércoles, destacando que los métodos de Klenerman, Balasubramanian y Mayer “han impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología”. Además de destacar el ahorro de tiempo y dinero que su tecnología introdujo, conclu7yen que esta “herramienta genética de uso cotidiano” “ha revolucionado la medicina personalizada”.

Sir David Klenerman (1959, Reino Unido) es bioquímico biofísico y profesor de química biofísica en el Departamento de Química de la Universidad de Cambridge, y fellow del Christ's College. Sir Shankar Balasubramanian (1966, India) nació en Madrás (India) y su familia se trasladó al Reino Unido en cuando tenía un año. Creció en Cheshire. Químico de formación, también desarrolló su carrera en Cambridge.

El momento fundacional de su nueva tecnología, «¡La idea Solexa!» surgió en el jardín de la cervecería Panton Arms de Cambridge, cuando él y Klenerman esbozaron sus planes para observar la ADN polimerasa mientras ensamblaba los bloques constitutivos de la vida. En 1998 fundaron la empresa Solexa, y en 2006 lanzaron su primer analizador de genomas comercial, capaz de secuenciar miles de millones de bases de ADN en paralelo detectando nucleótidos codificados por colores a medida que se añaden a cadenas de ADN en crecimiento. Solexa fue adquirida por Illumina, que llegó a controlar el 80% del mercado mundial de secuenciación de ADN.

Pascal Mayer (1963, Francia) desarrolló una tecnología paralela. Cuando Solexa quiso escalar su tecnología, necesitaba algo que Mayer había desarrollado en Ginebra: el método de amplificación en colonias de ADN sobre superficie. El equipo de Solexa combinó su propia tecnología con la tecnología de Manteia de Mayer para perfeccionar el proceso de secuenciación hasta demostrar y publicar resultados de resecuenciación de genomas completos. Es decir: Solexa adquirió o incorporó el trabajo de Manteia, y así las dos líneas quedaron integradas en un único sistema.

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El jurado lo completaba Manuel Toharia Cortés como secretario, e integrado por Arturo Álvarez-Buylla Roces, Alberto Aparici Benages, Juan Luis Arsuaga Ferreras, Mar Capeáns Garrido, Avelino Corma Canós, Elena García Armada, Bernardo Hernández González, Rosa Menéndez López, Amador Menéndez Velázquez, Concepción Alicia Monje Micharet, Ginés Morata Pérez, Erika Pastrana Izquierdo, Noemí Pinilla Alonso, Peregrina Quintela Estévez y María Vallet Regí.