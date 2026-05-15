Sanidad Exterior entrará en el crucero Ambition, con 30 casos de gastroenteritis por norovirus, para determinar si los pasajeros pueden desembarcar en A Coruña

El crucero Ambition, que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, hará escala este sábado 16 de mayo en A Coruña. Sanidad Exterior hará una inspección para determinar si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad.

El trasatlántico llegará con 1.670 personas a bordo procedente de la ciudad francesa de Burdeos, y tiene previsto atracar en el Muelle de Trasatlánticos del puerto coruñés a las 9.30 horas. Se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora de su partida hacia Gijón.

Ante esta escala, la Delegación del Gobierno ha mantenido esta tarde una reunión de coordinación en la que se han reunido con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Concello, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como la consignataria del buque y responsables de la Terminal de Cruceros para coordinar la llegada del barco, al tratarse de una escala no prevista inicialmente.

Crucero Ambition en Burdeos / GUILLAUME PINON / EFE

En estos momentos únicamente hay 30 casos activos de gastroenteritis común de un total de alrededor de 1.700 personas que están en el crucero, entre pasaje y tripulación. En un primer momento, las autoridades francesas habían reportado que había alrededor de 80 personas con síntomas.

Cumplen los requisitos

Según explican tras la reunión de coordinación, la entrada en aguas españolas ha sido autorizada por Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria, puesto que el barco cumple con todos los requisitos establecidos. Una vez atraque, los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque para una inspección rutinaria y análisis de la situación, con el fin de determinar la autorización para el desembarque del pasaje, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos.

Tal y como destaca la Delegación del Gobierno, esta escala es posterior a la efectuada en Burdeos, donde finalmente fue autorizado el desembarque del pasaje sin que se registrasen incidencias.

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"Desde la Delegación del Gobierno, y el resto de administraciones, trasladamos un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población", explican en un comunicado difundido a los medios.